Κοινωνία

Lockdown: 148 συλλήψεις και χιλιάδες πρόστιμα το προηγούμενο τριήμερο

Σε σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ύψος των προστίμων που “μοίρασαν” οι Αρχές στους παραβάτες. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Την αποτίμηση των ελέγχων για την τήρηση των μέτρων περιορισμού του COVID-19, για το προηγούμενο τριήμερο (19-21 Φεβρουαρίου), έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες διενήργησαν το διάστημα αυτό συνολικά 218.237 ελέγχους και κατέγραψαν 4.585 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού, κυρίως για άσκοπη μετακίνηση και για μη χρήση μάσκας.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.486.150 ευρώ, κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε επτά επιχειρήσεις και αναστολή λειτουργίας 30 ημερών σε μία επιχείρηση.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 148 συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

1. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 148 συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.

2. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πέντε πρόστιμα των 500 ευρώ για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη, στον Αερολιμένα Αθηνών.

3. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καφετέριας, επιβολή προστίμου 5.000€ στον ιδιοκτήτη και από 300 ευρώ σε τρεις πελάτες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο για παραβίαση καραντίνας, στην Περιφέρεια Αττικής.

5. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ατόμου για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη της διάδοσης του κορονοϊού, στη Θεσσαλονίκη.

6. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ και δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας σε καφενείο-οβελιστήριο, για εξυπηρέτηση εντός του καταστήματος πελάτη, στον οποίο επιβλήθηκε, επίσης, πρόστιμο 300 ευρώ, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

7. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση εντός του καταστήματος τεσσάρων πελατών, στους οποίους επιβλήθηκε από 300 ευρώ πρόστιμο, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

8. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο για παραβίαση καραντίνας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

9. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε διοργανώτρια ιδιωτικής εκδήλωσης σε οικία, με επιβολή στους συμμετέχοντες, 19 προστίμων των 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας και 20 προστίμων των 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

10. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 10 συλλήψεις σε ιδιωτική εκδήλωση σε οικία με επιβολή 20 προστίμων των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας και παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

11. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής εκδήλωσης και από 300 ευρώ πρόστιμο σε πέντε συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

12. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής εκδήλωσης και από 300€ πρόστιμο σε οκτώ (8) συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

13. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο για διοργάνωση ιδιωτικής εκδήλωσης σε οικία και από 300 ευρώ πρόστιμο σε επτά συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στη Θεσσαλονίκη.

14. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ και δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για λειτουργία πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου, στην Περιφέρεια Κρήτης.

15. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για λειτουργία πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου, στην Περιφέρεια Κρήτης.

16. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε δύο πρόστιμα των 5.000 ευρώ σε δυο φυσικά πρόσωπα για παραβίαση καραντίνας, στην Περιφέρεια Κρήτης.

17. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 3.000 ευρώ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 10 συμμετέχοντες, στην Περιφέρεια Κρήτης.

18. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο και δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτρια καφενείου, για εξυπηρέτηση εντός του καταστήματος εννέα πελατών, στους οποίος επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

19. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ και δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας, σε ιδιοκτήτη καφενείου για παραμονή εντός του καταστήματος πέντε πελατών, στους οποίος επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

20. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και πρόστιμο 3.000 ευρώ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης κατά την οποία διεξαγόταν τυχερά παίγνια και επιβολή σε έξι συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300€ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

21. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ημεδαπό για παραβίαση καραντίνας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

22. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ σε καφετέρια, για παραμονή πελατών εντός και εκτός του καταστήματος, ενώ σε πελάτη επιβλήθηκε 300 ευρώ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

23. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ, ενώ σε δύο πελάτες επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 600 ευρώ για παραμονή στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος και μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

24. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και επιβολή σε 12 συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

25. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και επιβολή σε τρεις συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

26. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη επιχείρησης για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300 ευρώ πρόστιμο σε πέντε συμμετέχοντες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

27. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επέβαλε 3.000 ευρώ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και επιβολή σε επτά συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300 ευρώ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

28. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επέβαλε 3.000 ευρώ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και επιβολή σε δύο συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300 ευρώ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

29. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και επιβολή σε τρεις συμμετέχοντες ισάριθμων προστίμων των 300 ευρώ, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

30. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ (λόγω υποτροπής) και αναστολή λειτουργίας 30 ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι εξυπηρετούσε δύο καθήμενους πελάτες, (στους οποίους επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ), για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

31. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη κληρικού και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ, διότι τελούσε λειτουργία σε χώρο (Ιερό Ναό) (250) τ.μ., στον οποίο 65 άτομα-πιστοί στην Ιερά Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδας.

32. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ και δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας, σε καφέ-παντοπωλείο για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

33. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

34. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επέβαλε 3.000 ευρώ σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία με οκτώ παρευρισκόμενους στους οποίους βεβαιωθήκαν πρόστιμα 300 ευρώ στον καθένα για παραβίαση των περιορισμών μετακίνησης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

35. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3.000 ευρώ στον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος, για εξυπηρέτηση 14 καθήμενων πελατών, στους οποίους επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

36. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οινομαγειρείου και δύο πρόστιμα των 300 ευρώ σε ισάριθμους πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

37. Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ σε έναν προσωρινά υπεύθυνο και 5.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ, στην Περιφέρεια Αττικής.

38. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη κυλικείου και τρία πρόστιμα των 300 ευρώ σε ισάριθμούς πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

39. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφετέριας και δύο πρόστιμα των 300 ευρώ σε ισάριθμούς πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

40. Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 27.400 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

41. Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.100 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

42. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής.

43. Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε κατάστημα διανομής (Delivery-Take away) για παραμονή πελάτη εντός καταστήματος και πρόστιμο ύψους 300 ευρώ στον πελάτη, στο Δήμο Αθηναίων.

44. Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας, στο Δήμο Πατρέων.

45. Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα (cafe) διανομής (Delivery-take away) διότι πελάτης καθόταν σε τραπέζι εντός της καφετέριας. επιπλέον επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα στον πελάτη, συνολικού ύψους 600 ευρώ, για παραμονή εντός του καταστήματος και για παραβίαση μετακίνησης, στον Δήμο Αλίμου.

46. Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, στον Δήμο Νίκαιας -Αγ. Ιωάννη Ρέντη.