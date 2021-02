Κόσμος

Τζόνσον: πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, όπως με τη γρίπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι τα εμβόλια θα μπορέσουν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά και τις μεταλλάξεις του κορονοϊού.

Μακροπρόθεσμα, ο κόσμος θα πρέπει να μάθει να ζει με τον νέο κορονοϊό, όπως και με τη γρίπη, χάρη στα εμβόλια, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, τονίζοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων.

«Ο μοναδικός λόγος που μπορώ να λέω (…) ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την Covid όπως ζούμε με τη γρίπη (…) μακροπρόθεσμα είναι φυσικά επειδή έχουμε αυτό το εμβολιαστικό πρόγραμμα και την ικανότητα να εξελίσσουμε τα εμβόλιά μας», είπε μιλώντας στο κοινοβούλιο.

Ο Τζόνσον εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι τα υπάρχοντα εμβόλια θα παράσχουν κάποια προστασία απέναντι στις παραλλαγές του νέου κορονοϊού ενώ σημείωσε ότι οι φαρμακοβιομηχανίες εργάζονται για να αναβαθμίσουν τα προϊόντα τους.

Η Βρετανία κατέληξε σε συμφωνία με τη γερμανική CureVac για την παράδοση 50 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων που θα στοχεύουν τις νέες παραλλαγές. Οι εταιρείες που έχουν αναπτύξει άλλα εμβόλια, όπως εκείνο της AstraZeneca/Οξφόρδης, προσπαθούν επίσης να εξελίξουν τα εμβόλιά τους για να παρέχουν προστασία απέναντι στις μεταλλάξεις.

«Πιστεύουμε ότι όλα τα εμβόλιά μας είναι αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών ασθενειών και δεν έχουμε κανέναν λόγο να αμφιβάλουμε ότι είναι αποτελεσματικά στη μείωση των θανάτων και των σοβαρών ασθενειών και από τις νέες παραλλαγές επίσης» είπε. «Τους επόμενους μήνες θα δούμε νέα εμβόλια που θα καταπολεμούν εκείνες τις παραλλαγές οι οποίες ξεφεύγουν από τα υπάρχοντα», πρόσθεσε.

Η βρετανική κυβέρνηση προετοιμάζεται, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης του λοκντάουν, για ένα δεύτερο πρόγραμμα εμβολιασμών, πιθανότατα με μία δόση, αργότερα αυτόν τον χρόνο. Σύμφωνα με το έγγραφο που περιγράφει το σχέδιο για την άρση του λοκντάουν, το πρόγραμμα επανεμβολιασμού είναι πιθανόν να ξεκινήσει το φθινόπωρο ή τον επόμενο χειμώνα. Το «ιδανικό» εμβόλιο θα ήταν ένα καινούριο, ειδικά σχεδιασμένο για να στοχοθετεί τις παραλλαγές του ιού.