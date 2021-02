Υγεία - Περιβάλλον

“Special Report” για τις μεταλλάξεις κορονοϊού στην Ελλάδα (εικόνες)

Αυτοψία σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων με δεκάδες κρούσματα και κορυφαίοι επιστήμονες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ρίχνουν φως στις “απειλητικές” παραλλαγές του Covid-19.

Τον περασμένο μήνα, μία μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Μαρούσι χτυπήθηκε από την πανδημία. Η διασπορά του κορονοϊού, στους φιλοξενούμενους και τους εργαζόμενους του οίκου ευγηρίας, υπήρξε τόσο γρήγορη που κίνησε εύλογα υποψίες σε γιατρούς και επιστήμονες πως εκεί συνέβαινε κάτι διαφορετικό. Και είχαν δίκιο: τουλάχιστον 50 από τα 96 επιβεβαιωμένα κρούσματα της απειλητικής «βρετανικής» μετάλλαξης του ιού, στη Βόρεια Αττική, εντοπίστηκαν στη συγκεκριμένη μονάδα.

Ένα χρόνο μετά την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα, ο Τάσος Τέλλογλου με την κάμερα του «Special Report» επισκέπτεται, τηρώντας αυστηρά μέτρα προστασίας, τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Θαλερός» και συνομιλεί με τον ιδιοκτήτη της, Δημήτρη Κοτσιώνη, για την άνιση «μάχη» που ο ίδιος, το προσωπικό και οι ηλικιωμένοι τρόφιμοι της μονάδας έδωσαν με τον νέο αόρατο εχθρό.

Ερευνώντας τις μεταλλάξεις, το «Special Report» ταξιδεύει ακόμη στην Πάτρα, που για άλλη μία φορά βρέθηκε στο επίκεντρο της πανδημίας, και συναντά γιατρούς που νόσησαν ή είδαν τους συναδέλφους και συμπολίτες τους να νοσούν από το στέλεχος Β.1.1.7 που προκαλεί τη λεγόμενη «βρετανική» μετάλλαξη. Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ Ράβι Γκούπτα, ένα πρόσωπο που συμπεριλήφθηκε στη λίστα των «100 πιο επιδραστικών ανθρώπων» του περιοδικού «ΤΙΜΕ» για το 2020, εξηγεί πώς ανακάλυψε με την ομάδα του, για πρώτη φορά, τη «βρετανική» μετάλλαξη σε ασθενή στην Αγγλία.

Η κάμερα της εκπομπής μπαίνει, επίσης, στα άδυτα του κέντρου Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας, όπου οι ερευνητές καταγράφουν τη διασπορά των μεταλλάξεων στην ελληνική επικράτεια, ενώ o Τάσος Τέλλογλου συνομιλεί με τον αναπληρωτή καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Δημήτρη Παρασκευή, για τη νέα απειλή.

