Αθλητικά

Λετονία - Ελλάδα: Νίκη στην παράταση για την εθνική μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε των Λετονών, μετά από μία συναρπαστική αναμέτρηση.

Με νίκη και από τη δεύτερη θέση του 8ου ομίλου (ρεκόρ 4-2), ολοκλήρωσε η Εθνική Ανδρών τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2022, έχοντας εξασφαλίσει τη συνέχεια της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε στην παράταση (82-82κ.α.) με 97-94 της “οικοδέσποινας” Λετονίας στη Ρίγα, στο δεύτερο παιχνίδι της για το τελευταίο “παράθυρο” των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 51-42, 69-59, 82-82 (κ.α.), 94-97 (παράταση)

Λετονία (Στελμάχερς): Φρεϊμάνις 16, Λόμαζ 5, Σίλινς 6, Σκέλε 13, Ζόρικς 21, Άτε, Μπέρζινς 2, Λάκσα 9, Μέγιερς 13, Μέγιερις 3, Ζάγκαρς 6.

Ελλάδα (Σκουρτόπουλος): Χουγκάζ 5, Χρυσικόπουλος 17, Κατσίβελης 19, Παπαδάκης 11, Σαλούστρος 17, Καράμπελας, Κουζέλογλου 5, Μαργαρίτης 14, Μωραΐτης 2, Μουράτος 4, Τσαλμπούρης 3.