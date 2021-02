Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test της Δευτέρας

Σχεδόν 7.000 δωρεάν έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε 49 μαζικές δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα.

(φωτογραφία αρχείου)

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν τη Δευτέρα, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 49 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 6.934 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 103 κρούσματα (1,49%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα:

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 478 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,05%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Πειραιώς: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Πραγματοποιήθηκαν 576 rapid test και προέκυψαν 29 θετικά (5,03%). Αφορούν σε 12 άνδρες και 17 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Αχαρνών

Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (7,76%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Βριλησσίων

Πραγματοποιήθηκαν 566 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,53%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων

Πραγματοποιήθηκαν 155 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,29%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Τρίλοφος, Δήμος Θέρμης

Πραγματοποιήθηκαν 132 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,79%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ευόσμου-Κορδελιού

Πραγματοποιήθηκαν 239 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,51%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα

Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,00%). Αφορά σε άνδρα 51 ετών.

ΠΕ Κω: Κοινότητα Καρδάμαινας

Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Νικόκλεια Σερρών

Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Λαγκάδια

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Τρόπαια

Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη

Πραγματοποιήθηκαν 133 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,50%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 81 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά

Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηρακλείου: Ασήμι, Δήμος Γόρτυνας

Πραγματοποιήθηκαν 266 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη

Πραγματοποιήθηκαν 160 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,63%). Αφορά σε άνδρα 63 ετών.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (5,49%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Γρεβενών: Δημαρχείο Γρεβενών

Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (5,56%). Αφορά σε γυναίκα 75 ετών.

ΠΕ Πάρου: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους

Πραγματοποιήθηκαν 8 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Δήμος Δράμας

Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Δήμος Δοξάτου

Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,13%). Αφορά σε άνδρα 48 ετών.

ΠΕ Ηλείας: Βαρθολομιό

Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας

Πραγματοποιήθηκαν 161 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,24%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Ευρυτανίας: Βινιάνη Ευρυτανίας

Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Σκύδρα

Πραγματοποιήθηκαν 82 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία ΟΣΕ Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν 195 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,05%). Αφορούν σε 4 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Τύρναβος

Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Τρίκαλα

Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,88%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκαν 292 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δ.Ε. Ταμασίου, Δήμος Σοφάδων

Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 166 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,60%). Αφορά σε γυναίκα 54 ετών.

ΠΕ Έβρου: Σιδηροδρομικός Σταθμός Ορεστιάδας

Πραγματοποιήθηκαν 127 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,94%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Εύβοιας: Πάρκο Βούρκου, Χαλκίδα

Πραγματοποιήθηκαν 274 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,82%). Αφορούν σε 5 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Μεσολογγίου

Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο

Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Λυσιμάχειας

Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Αμφιλοχίας

Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,91%). Αφορά σε γυναίκα 78 ετών.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκαν 175 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,14%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 31 έτη.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

Πραγματοποιήθηκαν 224 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,45%). Αφορά σε γυναίκα 48 ετών.

ΠΕ Θάσου: Πρίνου

Πραγματοποιήθηκαν 46 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (4,35%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 19 έτη.

ΠΕ Φωκίδας: Ιτέα

Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου

Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λακωνίας: Σπάρτη

Πραγματοποιήθηκαν 169 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σύρου: Πλατεία Μιαούλη

Πραγματοποιήθηκαν 232 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λέσβου: Αγιάσος

Πραγματοποιήθηκαν 216 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (3,24%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Ζακύνθου: Κοινότητα Μαριών

Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Δημοτικό Θέατρο Ρόδου

Πραγματοποιήθηκαν 321 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Δημαρχείο

Πραγματοποιήθηκαν 124 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.