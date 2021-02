Πολιτική

Νίκη Κεραμέως: Επίθεση αντιεξουσιαστών στο γραφείο της

Στο στόχαστρο των “γνωστών αγνώστων” βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας το πολιτικό γραφείο της Υπουργού Παιδείας.

Αντιεξουσιαστές πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας καταδρομική επίθεση στο πολιτικό γραφείο της Υπουργού Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Έγραψαν συνθήματα υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα και κατά του νομοσχεδίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σε ανάρτησή της στα social media, η Υπουργός Παιδείας έγραψε:

«Αποψινή επίθεση στο πολιτικό μου γραφείο. Δεν πτοούμαστε, δεν εκβιαζόμαστε. Προχωράμε στις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η παιδεία μας, η χώρα μας.»

Σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, ανέφερε: «Τραμπούκοι έγραψαν συνθήματα στο γραφείο της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως υπέρ του καταδικασμένου για 11 δολοφονίες Δημήτρη Κουφοντίνα κι εναντίον του νόμου για την φύλαξη των ΑΕΙ από έκνομες δραστηριότητες. Είναι η δεύτερη φορά σε λίγες μέρες που το γραφείο της Υπουργού γίνεται στόχος. Ας γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση ούτε τρομοκρατείται, ούτε εκβιάζεται. Υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αυτό κάνει κι αυτό θα συνεχίσει να κάνει.»