Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα και νερό

Οξύτατες επικρίσεις για την έλλειψη προετοιμασίας, παρά το ότι οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα για τον κίνδυνο.

Πάνω από 7,9 εκατομμύρια κάτοικοι της πολιτείας Τέξας συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ύδρευση το απόγευμα χθες Δευτέρα, μετά το κύμα πολικού ψύχους που έθεσε επίσης εκτός λειτουργίας πολλές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες την περασμένη εβδομάδα.

Σε εκατομμύρια Τεξανούς συστήνεται ακόμη να βράζουν το νερό πριν να το πιουν, αν και όλα τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια έχουν επανέλθει σε κανονική λειτουργία και τα περισσότερα σπίτια έχουν πλέον ρεύμα και πόσιμο νερό. Αξιωματούχοι στο Χιούστον, τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας του αμερικανικού νότου, διαβεβαίωναν πως το νερό είναι ασφαλές για πόση από την Κυριακή. Ωστόσο χθες το απόγευμα «πάνω από 1.200 δημόσια συστήματα ύδρευσης ανέφεραν διακοπές της υπηρεσίας λόγω της κακοκαιρίας, με πολλές να συστήνουν στους πολίτες να βράζουν το νερό πριν να το πιουν. Αυτό πλήττει πάνω από 7,9 εκατ. ανθρώπους σε 202 κομητείες», ανέφερε εκπρόσωπος των αρμόδιων πολιτειακών αρχών.

Συνολικά 147 συστήματα δημόσιας ύδρευσης, που εξυπηρετούν «πάνω από 33.000 ανθρώπους», παραμένουν εκτός λειτουργίας, όπως και 4 εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων από τα αποχετευτικά δίκτυα, κατά την ίδια πηγή. Την Κυριακή ο κυβερνήτης του Τέξας, ο Ρεπουμπλικάνος Γκρεγκ Άμποτ, ανακοίνωσε ότι μαζί με μέλη της Εθνοφρουράς και του στρατού διένειμε πόσιμο νερό στους κατοίκους. «Παραδόθηκαν περίπου 3,5 εκατ. μπουκάλια με νερό», διαβεβαίωσε μέσω Twitter ο κυβερνήτης, που δέχθηκε οξύτατες επικρίσεις για την έλλειψη προετοιμασίας στην πολιτεία παρότι οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα για τον κίνδυνο.

Οι χιονοθύελλες και το κύμα πολικού ψύχους στο ασυνήθιστο σε τέτοια φαινόμενα Τέξας προκάλεσαν μπλακάουτ σε μεγάλο μέρος της πολιτείας, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους και διέλυσαν μέρος του δικτύου ύδρευσης, με σωληνώσεις να σπάνε ακόμα και μέσα σε σπίτια. Στην κορύφωση του κύματος κακοκαιρίας, δεν είχαν ρεύμα 4 εκατ. Τεξανοί. Ο Άμποτ δεσμεύθηκε ότι θα κληθούν υδραυλικοί από άλλες πολιτείες για να επιδιορθωθούν οι ζημιές σε κατοικίες, διαβεβαιώνοντας πως οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές ανασφάλιστων ακινήτων θα μπορέσουν να ζητήσουν να αποζημιωθούν από την ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, τη FEMA.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε την κήρυξη μείζονος καταστροφής στο Τέξας, κάτι που θα επιτρέψει να εκταμιευθούν ποσά από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για να βοηθηθούν οι πληγέντες: για να χορηγηθούν επιδόματα σε όσους χρειαστούν προσωρινή στέγη, να προσφερθούν επιδοτήσεις για τις επισκευές ακινήτων, να διατεθούν χαμηλότοκα δάνεια.

Παράλληλα, η βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές ανακοίνωσε την Κυριακή ότι συγκέντρωσε χάρη σε δωρεές 5 εκατομμύρια δολάρια για να προσφερθεί βοήθεια σε Τεξανούς που χτυπήθηκαν σκληρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.