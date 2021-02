Κόσμος

Κορονοϊός - Μπάιντεν: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων

Οι ΗΠΑ καταγράφουν το 19% των θανάτων παγκοσμίως εξαιτίας της νόσου, τεράστιο ποσοστό αν αναλογιστεί κανείς πως οι πληθυσμός τους δεν ξεπερνά το 4% του παγκόσμιου.

Ο Δημοκρατικός νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους Αμερικανούς να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουν τη μνήμη των 500.000 θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα.

Ο Μπάιντεν, η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις, η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν και ο δεύτερος κύριος Νταγκ Έμχοφ τήρησαν ενός λεπτού στιγμή στις 18:15 (ώρα ανατολικής ακτής· 01:15 ώρα Ελλάδας), στον Λευκό Οίκο. «Καλώ όλους τους Αμερικανούς να ενωθούν μαζί μας καθώς θυμόμαστε τους πάνω από 500.000 συμπολίτες μας που χάσαμε εξαιτίας της COVID-19, να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή κατά τη δύση του ηλίου», ανέφερε ο Μπάιντεν στην ανακοίνωσή του. Έδωσε επίσης εντολή οι αμερικανικές σημαίες σε ομοσπονδιακούς χώρους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις να κυματίζουν μεσίστιες για τις επόμενες πέντε ημέρες, σημείωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Τζεν Ψάκι.

Οι ΗΠΑ καταγράφουν περί το 19% των θανάτων παγκοσμίως εξαιτίας της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, τεράστιο ποσοστό αν αναλογιστεί κανείς πως οι πληθυσμός τους δεν ξεπερνά το 4% του παγκόσμιου. Κατά τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, ως χθες το απόγευμα είχαν υποκύψει 500.071 άνθρωποι εξαιτίας της COVID-19 από τους 28 εκατομμύρια και πλέον που μολύνθηκαν από τον SARS-CoV-2. Αυτός, ο βαρύτερος απολογισμός στον κόσμο σε απόλυτα μεγέθη, αντανακλά την έλλειψη συντονισμένης εθνικής αντίδρασης το 2020, όταν η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προτίμησε να πετάξει στις πολιτείες το μπαλάκι της αντίδρασης στη σοβαρότερη υγειονομική κρίση του αιώνα.

Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου, εν μέρει τουλάχιστον, διότι οι ψηφοφόροι πίστεψαν ότι θα αντιμετωπίσει με περισσότερη επάρκεια την πανδημία. Ο κ. Τραμπ υποβάθμιζε την κρίση στα αρχικά της στάδια, αργότερα διαβεβαίωνε πως ο ιός θα «εξαφανιζόταν», κι έκανε διάφορες υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για την εξέλιξη της κατάστασης. «Στη διάρκεια αυτής της πανδημίας πέθαναν περισσότεροι Αμερικανοί απ’ ό,τι στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Πόλεμο του Βιετνάμ μαζί», υπογράμμισε ο Τζο Μπάιντεν στο μήνυμά του.