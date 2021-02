Κόσμος

Συνελήφθη η γυναίκα του “Ελ Τσάπο”

Οι κατηγορίες και η σύλληψη της συζύγου του βαρόνου των ναρκωτικών.

Η Έμμα Κορονέλ Αϊσπούρο, 31 ετών, άλλοτε νικήτρια διαγωνισμού ομορφιάς, σύζυγος του μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, συνελήφθη τη Δευτέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, καθώς τη βαρύνουν υποψίες πως ενέχεται σε εμπορία ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι αρχές των ΗΠΑ.

Η κυρία Κορονέλ Αϊσπούρο, που έχει διπλή υπηκοότητα, μεξικανική και αμερικανική, αναμένεται να προσαχθεί σήμερα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή. Ο σύζυγός της, συνιδρυτής του καρτέλ Σιναλόα, που θεωρείτο για καιρό ο ισχυρότερος βαρόνος των ναρκωτικών στον κόσμο, καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2019 να εκτίσει ισόβια κάθειρξη στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών. Εκτίει την ποινή του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο.

Η τριαντάρα, 32 χρόνια νεότερη του «Ελ Τσάπο», κατηγορείται πως ενέχεται σε δίκτυο που πλημμύρισε την αγορά των ΗΠΑ με ουσίες, από ποσότητες κοκαΐνης ως μαριχουάνας, περνώντας από την ηρωίνη και τις μεθαμφεταμίνες.

Σύμφωνα με δικόγραφο που αναφέρεται στις κατηγορίες σε βάρος της, φέρεται επίσης να συμμετείχε στην εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση για την απόδραση του άντρα της τον Ιούλιο του 2015 από μεξικανική φυλακή, αντάξια χολιγουντιανής ταινίας. Για να αποδράσει ο «Ελ Τσάπο» σκάφτηκε στοά ενάμισι χιλιομέτρου ως το κελί του, εφοδιασμένη με ράγες και άλλα μέσα. Η αποκάλυψη των λεπτομερειών της απόδρασης ήταν οδυνηρό πλήγμα για τις μεξικανικές αρχές.

Το ζευγάρι απέκτησε το 2012 δίδυμα κορίτσια, γεννημένα στην Καλιφόρνια (νότιες ΗΠΑ).

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) είχε αναλάβει να διενεργήσει έρευνα για τη νεαρή, η οποία παρακολούθησε σχεδόν όλες τις ακροαματικές διαδικασίες της δίκης του συζύγου της το 2019. Η αμερικανική δικαιοσύνη ελάχιστες επαφές της επιτρέπει με τον άντρα της — της έχει απαγορεύσει να τον επισκέπτεται στη φυλακή, ενώ έχει απαγορευθεί επίσης να μιλούν στο τηλέφωνο.