Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε απεργία οι γιατροί για το “έμφραγμα” στα νοσοκομεία

Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιούν οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητώντας, μεταξύ άλλων, ενίσχυση του ΕΣΥ.

Εικοσιτετράωρη απεργία πραγματοποιεί σήμερα η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) με συγκέντρωση στις 10:30 στο υπουργείο Υγείας.

Η ΟΕΝΓΕ διεκδικεί μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, εμβολιαστικά κέντρα στην ΠΦΥ, άμεση απεμπλοκή των νοσοκομείων από τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού, επίταξη του ιδιωτικού τομέα, ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ, αυξήσεις στους μισθούς και έγκαιρη πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών. Στην 24ωρη απεργία συμμετέχει και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Πανελλαδική στάση εργασίας, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ, με συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας στις 10:00 π.μ. και πορεία στο υπουργείο Υγείας, πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. (ΠΟΕΔΗΝ). Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γίνει στις 10:00 π.μ. στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και στην Περιφέρεια την ίδια ώρα στις ΥΠΕ.

Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί ένταξη των εργαζομένων στα νοσοκομεία στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, χαρακτηρισμό θανάτου εργαζόμενου στα νοσοκομεία από κοροναϊό ως εργατικό ατύχημα, μονιμοποίηση εκτάκτων, ισχυρή δημόσια υγεία με επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση, αυξήσεις στους μισθούς και επαρκή μέτρα ατομικής προστασίας.