Αναγκαστική προσγείωση με φλεγόμενη μηχανή (βίντεο)

Απίστευτη εικόνα αεροπλάνου που πετά με τη μηχανή του τυλιγμένη στις φλόγες.

Τρόμο και προβληματισμό προκάλεσε η έκρηξη μηχανής αεροπλάνου, λίγο μετά την απογείωσή του, από αεροδρόμιο του Ντένβερ.

Η μηχανή του Boeing 777 εξερράγη και τα κομμάτια της έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές, η πτήση επέστρεψε και προσγειώθηκε, με τους 231 επιβάτες και το δεκαμελές πλήρωμα, να είναι καλά στην υγεία τους.

Λόγω όμως του προβλήματος, η Πολιτική Υπηρεσία των ΗΠΑ διέταξε όλα τα Boeing 777, που έχουν την ίδια μηχανή, να μην πετάξουν, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα, πτερύγια του ανεμιστήρα της μηχανής είχαν το πρόβλημα, ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για την εξαγωγή συμπερασμάτων.