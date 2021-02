Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: χάρισε τα παπούτσια του σε μικρό θαυμαστή του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρέλανε έναν πιτσιρικά με το δώρο του. Δείτε την αντίδραση του παιδιού.

Σταρ εντός αλλά και εκτός γηπέδου αποδεικνύεται, για μία ακόμα φορά, ο "Greek Freak" Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας άσσος του NBA μετά τον αγώνα με τους Κινγκς χάρισε τα παπούτσια του σε έναν μικρό θαυμαστή του, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν ο εκτεκτός της βραδιάς!

Ο πιτσιρικάς πήρε το δώρο του και έτρεξε στην αγκαλιά του πατέρα του για να μοιραστεί τη χαρά του.

Δεν είναι λίγες φορές που ο Έλληνας άσος των γηπέδων έχει δείξει έμπρακτα ότι νοιάζεται για τους συνανθρώπους του τόσο εκτός, όσο και εντός Ελλάδας.





There you go buddy!! pic.twitter.com/gK5WFO0UEF — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 22, 2021