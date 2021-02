Κόσμος

Η Pfizer διπλασιάζει τις δόσεις για τις ΗΠΑ

Πόσα εκατομμύρια δόσεις θα παραδίδει κάθε εβδομάδα, όπως συμφωνήθηκε μετά την επίσκεψη Μπάιντεν στο εργοστάσιο της εταιρείας.

Η αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία Pfizer Inc, το εμβόλιο της οποίας για τον νέο κορονοϊό είναι το ένα από τα δύο που έχουν λάβει άδεια κατεπείγουσας χρήσης από τον αμερικανικό ομοσπονδιακό οργανισμό φαρμάκων (FDA), λογαριάζει ότι θα παραδίδει πάνω από 13 εκατομμύρια δόσεις του προϊόντος της στις ΗΠΑ περί τα μέσα Μαρτίου, ποσότητα διπλάσια από ό,τι στις αρχές του τρέχοντος μήνα, σύμφωνα με το προετοιμασμένο κείμενο της κατάθεσης που θα κάνει σήμερα στο αμερικανικό Κογκρέσο ανώτερο στέλεχος της εταιρείας.

Η Pfizer, που ανέπτυξε το εμβόλιο σε συνεργασία με το γερμανικό εργαστήριο βιοτεχνολογίας BioNTech, έχει παραδώσει περίπου 40 εκατ. δόσεις εμβολίων σε όλες τις ΗΠΑ μέχρι τώρα και οδεύει να έχει παραδώσει 120 εκατ. δόσεις του προϊόντος της, το οποίο χορηγείται σε δύο δόσεις, στα τέλη Μαρτίου, με βάση το κείμενο της κατάθεσης του Τζον Γιανγκ, κορυφαίου στελέχους της εταιρείας αρμόδιου για τη λειτουργία της (chief business officer).

Στο κείμενο προστίθεται ότι η εταιρεία σκοπεύει να έχει προμηθεύσει με 300 εκατομμύρια δόσεις τις ΗΠΑ στο τέλη Ιουλίου ενώ ολόκληρο το 2021 έχει σκοπό να παραχθούν τουλάχιστον 2 δισεκ. δόσεις για παγκόσμια χρήση.

Με βάση την κατάθεση που έχει προετοιμάσει από την πλευρά του ο Στίβεν Χοτζ, πρόεδρος της Moderna Inc — το εμβόλιό της για τον νέο κορονοϊό είναι το δεύτερο που έχει λάβει άδεια κατεπείγουσας χρήσης από τον FDA —, θα πει σήμερα πως η εταιρεία του σχεδιάζει να έχει παραδώσει 100 εκατ. δόσεις του προϊόντος της, που επίσης χορηγείται σε δυο δόσεις, μέχρι τα τέλη Μαρτίου και 300 εκατ. περί τα τέλη Ιουλίου.

Η Johnson & Johnson πιστεύει ότι θα μπορεί να διανείμει μέχρι τα τέλη Μαρτίου τουλάχιστον 20 εκατ. δόσεις του δικού της σκευάσματος για τον νέο κορονοϊό, που χορηγείται σε μία δόση, αφού λάβει άδεια από τον εποπτικό φορέα, αναφέρει η κατάθεση του αντιπροέδρου της Ρίτσαρντ Νετλς. Σκοπεύει να έχει προμηθεύσει τη χώρα με 100 εκατ. δόσεις περί τα μέσα του 2021, κατά το κείμενο.

Με βάση τις τοποθετήσεις των στελεχών των φαρμακευτικών εταιρειών, οι ΗΠΑ οδεύουν να έχουν παραλάβει 240 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων μέχρι τα τέλη του Μαρτίου, που φθάνουν για ανοσοποιηθούν περίπου 130 εκατ. Αμερικανοί, και 700 εκατ. δόσεις στα μέσα της χρονιάς, ποσότητα που αρκεί για να ανοσοποιηθεί όλος ο πληθυσμός της χώρας.

Οι καταθέσεις των στελεχών των εταιρειών θα γίνουν ενώπιον της επιτροπής Ενέργειας & Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία πρόκειται να συνεδριάσει με αντικείμενο τη διαθεσιμότητα των εμβολίων για τον νέο κορονοϊό.