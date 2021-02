Κοινωνία

Εκπυρσοκρότησε όπλο αστυνομικού

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εκπυρσοκρότησε το όπλο του.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώο αστυνομκός εκτελούσε την υπηρεσία του στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά τραύματα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.