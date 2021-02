Κοινωνία

Κούγιας στον ΑΝΤ1: Στην υπόθεση Λιγνάδη στόχος είναι η Μενδώνη

Ο συνήγορος του ηθοποιού – σκηνοθέτη μιλά στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση που μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

«Δεν έχουμε πάρει κανέναν όρκο ότι αναλαμβάνουμε μόνο αθώους ανθρώπους, εκείνο που λέει το σύνταγμα είναι να βοηθούμε αυτούς που αποφασίζουν, τους δικαστές», απάντησε ο Αλέξης Κούγιας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και στο ερώτημα γιατί ανέλαβε τον Δημήτρη Λιγνάδη.

«Ο Λιγνάδης μου είπε ότι είναι αθώος. Του είπα ότι σήμερα θα πάρω τη δικογραφία, θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε την υπερασπιστική του γραμμή», ανέφερε για την πορεία της υπόθεσης, ενώ επεσήμανε ότι, δεν έχει μιλήσει με τους καταγγελλόμενους, επιβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος ο σκηνοθέτης – ηθοποιός «γνωρίζει κάποια άτομα από αυτά που τον καταγγέλλουν».

Ο δικηγόρος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, «στην υπόθεση αυτή, το πρόσωπο που είναι ο στόχος, είναι η Λίνα Μενδώνη και η κυβέρνηση.

Ο στόχος είναι η Μενδώνη και η κυβέρνηση, πίσω από αυτή την επίθεση, είναι τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα», τόνισε και κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού κατηγόρησε τον πελάτη του είπε πως, «δε θέλω να απαξιώσω πολιτικούς. Το τι λένε κατά καιρούς οι πολιτικοί κατά καιρούς …αγνοούν το Σύνταγμα, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα πολιτικά τους συμφέροντα».

Ιδιαίτερα για τη Λίνα Μενδώνη, είπε πως «καταλαβαίνετε τι κάνουν οι πολιτικοί για να επιβιώσουν» και διαβεβαίωσε πως «εκείνος που θα απαντήσει στο τι έχει κάνει ο πρώην λατρεμένος από υπουργούς, πρωθυπουργούς, πρώην υπουργούς, θα το αποφασίσει ο δικαστής»

«Κρατήστε ‘πολύ μικρό καλάθι’ για τη γυναίκα που κατέθεσε. Όταν την εξετάσει ο Κούγιας, ο εισαγγελέας, οι ένορκοι, οι δικαστές, τότε κρατήστε πολύ μικρό καλάθι», κατέληξε ερωτηθείς για την κατάθεση γυναίκας του περιβάλλοντος του σκηνοθέτη.