Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Αναλυτικές προβλέψεις των ζωδίων για την Τρίτη. Τι πρέπει να προσέχετε.

ΚΡΙΟΣ: Είστε από αυτούς που επισημαίνετε τα λάθη των άλλων αλλά για τα δικά σας ούτε λόγος και αν ακόμα τα καταλαβαίνετε αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να τα κρύψετε ακόμα και αν δεν κρύβονται…. Ερωτικά, είστε αρκετά ανεξάρτητοι αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είστε και αρεστοί κυρίως όταν έχετε πολλές απαιτήσεις… Επαγγελματικά, είστε τόσο του καθήκοντος όσο και να γίνετε αντιπαθητικοί!

ΤΑΥΡΟΣ: Είστε και εσείς που σας αρέσει να εμβαθύνετε σε αυτά που σκέφτεστε και όταν το πιάσετε ένα θέμα θέλετε να το εξαντλείτε… Ερωτικά, είστε λιγότερο εριστικοί αλλά αυτό δε σημαίνει ότι σας έχει περάσει κιόλας ή δεν το κρατάτε μέσα σας… Επαγγελματικά, έχετε μπλέξει με τα νομικά σκέλη ενός θέματος και προσπαθείτε να το ξεμπλέξετε

ΔΙΔΥΜΟΙ: Μέρα που έχετε μία κάποια ψυχολογική κατάπτωση και δεν είναι πρόβλημα αν προσπαθήσετε να τη μετριάσετε έστω και να την περιορίσετε… Ερωτικά, έχετε καταλάβει ότι θέλετε πολλά από τους άλλους και κυρίως να σας δίνουν όλη τους τη σημασία… Επαγγελματικά, είστε αρκετά εύθικτοι έως και εκνευρισμένοι αλλά έτσι θα χάσετε το δίκιο σας!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Όταν υπάρχουν αποστάσεις σε ένα θέμα υπάρχουν και αντιρρήσεις και προσέξτε τις αντιφάσεις σήμερα γιατί το παιχνίδι είναι «όλα ή τίποτα» και πρέπει να είστε πολύ σίγουροι γι’ αυτά που λέτε… Ερωτικά, έχετε μία ανυπομονησία η οποία δεν είναι δικαιολογημένη και μάλλον εξωθείτε τα πράγματα στα άκρα… Επαγγελματικά, γίνετε πιο διπλωμάτες έστω και αν κάτι δεν το πιστεύετε!

ΛΕΩΝ: Μία μέρα που η έλλειψη συντονισμού δημιουργεί εντάσεις και εξάρσεις… Ερωτικά αυτό σημαίνει ότι αν χρειαστεί να ακυρώσετε κάτι αυτό θα το πληρώσετε και θα σας το φυλάνε για αργότερα και δε θα καταφέρετε να έχετε μία πειστική δικαιολογία… Επαγγελματικά, είστε άμεσα επηρεαζόμενοι από τους άλλους οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι σας παροτρύνουν θετικά!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θέλετε όσο τίποτα να βρείτε μία λύση για τα ερωτικά σας και να ξέρετε σε ποια κατεύθυνση να κινηθείτε… Σήμερα ωστόσο περιμένετε πολλά ή έχετε βάλει μία προθεσμία που είναι δύσκολο να την τηρήσετε χωρίς να υπάρχουν αποκλείσεις ή να μην αναγκαστείτε να παραδεχτείτε κάτι… Επαγγελματικά, αντιλαμβάνεστε την πίεση που σας ασκούν ωστόσο δε νιώθετε και ευχάριστα!

ΖΥΓΟΣ: Οικογενειακές αναστατώσεις έχετε σήμερα και αντιλαμβάνεστε τους λόγους που πρέπει να λύσετε κάποια θέματα μία και καλή… Ερωτικά, είστε πολύ σίγουροι για τον εαυτό σας όμως χρειάζεστε ανανέωση και μάλιστα ριζική και κυρίως στον τρόπο που χειρίζεστε την καθημερινότητά και τον χρόνο σας… Επαγγελματικά, θέλετε να έχετε περισσότερο χρόνο τον οποίο δεν τον έχετε

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μία μέρα με δυσκολίες στην επικοινωνία και αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε μία συγκεκριμένη απάντηση ή να καταλάβετε ότι μία κατάσταση θέλει έναν εντελώς διαφορετικό χειρισμό από αυτόν που έχετε ήδη χαράξει… Ερωτικά, είστε πιο ειλικρινείς από όσο οι άλλοι αντέχουν σε αυτή τη φάση… Επαγγελματικά, μπερδεύεστε γιατί κάποια θέματα τα αντιμετωπίζετε με τις συναισθηματικές τους προεκτάσεις!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Είστε και εσείς που ορθώς απασχολείστε με τα οικονομικά σας και μάλιστα ψάχνετε να βρείτε λύσεις που μάλλον δεν υπάρχουν… Ερωτικά, έχετε καταλάβει την ανάγκη αλλαγής στάσης και να περάσετε σε πιο επιθετικές μεθόδους… Επαγγελματικά, ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο να ξεπεράσετε λόγια που έχετε πει και μάλλον τα έχετε μετανιώσει τώρα, απλά χρειάζεται χρόνος!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είστε τόσο ειλικρινείς σήμερα όσο και κανείς να μην αντέχει τις αλήθειες που εκστομίζετε… Ερωτικά, έχετε καταλάβει ότι πρέπει να είστε πιο επιφυλακτικοί και μάλιστα λιγότερο παρορμητικοί, χωρίς όμως αυτό να μπορείτε να το κάνετε πράξη αυτούσιο με τη λογική σας… Επαγγελματικά, αν προσπαθήσουν να σας μεταθέσουν ευθύνες θα σας βρουν γερούς αντιπάλους!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είστε και εσείς που έχετε υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, από την άλλη όταν δεν ξέρετε ποια είναι τα δεδομένα σας τότε παθαίνετε μία σύγχυση γιατί πραγματικά δεν ξέρετε πώς να αντιδράσετε… Ερωτικά, έχετε αρκετή αντίληψη αλλά αυτό δε σημαίνει ότι μπορείτε να τη μεταδώσετε κιόλας και να υπάρχει ταύτιση απόψεων… Επαγγελματικά, μην παίρνετε πάνω σας ευθύνες που δεν είναι δικές σας!

ΙΧΘΥΕΣ: Μέρα που και σήμερα η κοινωνική σας δράση είναι έντονη και αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να είστε ξεκούραστοι και να δίνετε τη σημασία που πρέπει στον καθένα ξεχωριστά χωρίς να δείχνετε καμία δυσαρέσκεια… Ερωτικά, πρέπει να αλλάξετε τακτική και μάλιστα τώρα που ξέρετε ότι θα γίνει πιο εύκολα αντιληπτό.. Επαγγελματικά, μην πιστεύετε ότι όλα είναι εύκολα, γιατί δεν είναι!

Πηγή: fthis.gr