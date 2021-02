Κοινωνία

Πυρπόλησαν αυτοκίνητα και μηχανή στην Αθήνα

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σημειώθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας.

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων, σημειώθηκε τα ξημερώματα, στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δράστες έκαψαν κάδους επί της οδού Ηλία Ηλίου με τη φωτιά να επεκτείνεται και να καίει ολοσχερώς τέσσερα αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα.

Στο σημείο έσπευσαν 3 άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος με ένα όχημα και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.