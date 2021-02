Κοινωνία

Συγκλονίζει ο πατέρας: Ο Κυριάκος δεχόταν φοβερό bullying, να γίνει έρευνα, χάνονται παιδιά

Ο πατέρας του νεαρού που έφυγε από τη ζωή, ενώ η οικογένειά του πιστεύει ότι αυτοκτόνησε λόγω bullying, μιλά στο «Καλημέρα Ελλάδα», συγκλονίζοντας.

«Προσπάθησα να τους δώσω ό,τι ήθελαν από παιδιά, το μόνο που ήθελα ήταν να ακολουθήσουν ό,τι ήθελαν. Για το μόνο που επέμεινα ήταν να δουλεύουν, από 13 -14 ήταν στην πιάτσα και να μη γίνουν μαμόθρεφτα», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πατέρας του νεαρού που σκοτώθηκε σε τροχαίο, ενώ η οικογένειά του υποστηρίζει πως ήταν θύμα bullying στο Στρατό.

«Ήταν ένα παιδί πολυταξιδεμένο, είχε ζήσει στο εξωτερικό, είχε μια μόρφωση. Αντιμετώπισε φοβερές δυσκολίες και ένα φοβερό bullying, το οποίο δεν καταλάβαμε γιατί ο Κυριάκος ήθελε να το αντιμετωπίζει μόνος του, να μην μας στεναχωρεί», είπε ο Μ. Ευαγγελάτος, αναφέροντας πως είναι «άλλο όταν το καψώνι στο Στρατό γίνεται σε ομάδα ατόμων κι άλλο όταν γίνεται ατομικά».

«Ο Στρατός είναι ωφέλιμο εργαλείο, εγώ του έλεγα να πάει. Εκεί θα μπορούσε να δει τη διαφορετικότητα και το χαρακτήρα», είπε και «εξαρράγη» λέγοντας πως «θα πρέπει να φυλάγονται τα παιδιά μας».

«Δε θέλω να κατηγορήσω κανένα αξιωματικό ή κανένα που να είναι αθώος, θέλω να γίνει έρευνα και να αποδοθούν σωστά τα πράγματα», τόνισε.

Ερωτηθείς για το τι συνέβη στο παιδί του είπε πως «είχε μανία καταδίωξης» και περιέγραψε πως «είχε έρθει στο σπίτι με άδεια και φοβόταν ότι θα ‘ρθουν να τον περάσουν στρατοδικείο, επειδή είχε βγάλει φωτογραφία με πολυβόλο».

«Δεν είναι μια ανθρώπινη ζωή, χάνονται πάρα πολλά παιδιά και δε γίνεται τίποτα», κατέληξε.