Κοινωνία

Βλάχος στον ΑΝΤ1 για Λιγνάδη: Μεθοδευμένη η προσέγγιση σε ανήλικα αγόρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος καταγγέλλοντος απαντά στο δικηγόρο του κατηγορούμενου. Το προφίλ και η ψυχολογία των καταγγελλόντων και το κάλεσμα προς αυτούς.

«Καταρχήν ομολογία ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε τα παιδιά», χαρακτήρισε ο Γιάννης Βλάχος, δικηγόρος 25χρονου που έχει καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη, την παραδοχή ότι γνώριζε τους καταγγελλόμενους, που έκανε ο δικηγόρος του σκηνοθέτη, νωρίτερα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και σημείωσε ότι, «πρέπει να δοθεί εξήγηση για ποιον λόγο είχε κατ’ιδίαν συναναστροφή με ανήλικα που ακόμα και δεν είχαν σχέση με το χώρο του θεάτρου».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, «ο κ.Λιγνάδης πολλές φορές εθεάθη να συχνάζει σε πλατεία που υπήρχαν ανήλικα άτομα, ακόμα και υποσχόμενος καριέρα στο χώρο του θεάματος» και θέλοντας να καταρρίψει τον ισχυρισμό ότι τα παιδιά πήγαιναν σε εκείνον, είπε πως, «αν κάποιοι απευθύνθηκαν στον ‘Δημήτρη’ αναζητώντας τη στήριξη που αυτός τους υποσχέθηκε, είναι άλλο πράγμα».

Σχετικά με την κατάθεση του εντολέα του είπε πως, η μήνυσή του είναι ολοκληρωμένη, ο ίδιος ωστόσο έχει δηλώσει ότι είναι στη διάθεση των Αρχών και ερευνάται το αν θα μπορεί να καταθέσει από το εξωτερικό, όπου βρίσκεται.

Σχολιάζοντας τον ισχυρισμό Κούγια ότι, «στην υπόθεση Λιγνάδη στόχος είναι η Μενδώνη», χαρακτήρισε «αβάσιμη» την αιτίαση.

Μιλώντας γενικά για την ψυχολογία των παιδιών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και ιδιαίτερα για τους καταγγέλλοντες τον Δημήτρη Λιγνάδη, τους οποίους και συναναστρέφεται έκανε λόγο για «παιδιά, πολλά από τα οποία έχουν αυστηρούς γονείς».

Επικαλούμενος την κατάθεση του 25χρονου εντολέα του, του εκμυστηρεύτηκε ότι, «ντρεπόμουν, ένιωθα ότι είχα κάνει κάτι λάθος, ότι εγώ το προκάλεσα, ότι θα έκανα τους γονείς μου να ντρέπονται».

«Όλοι έχουν περάσει πολλά χρόνια σε ψυχοθεραπεία, πολλά από αυτά δεν είχαν σεξουαλική εμπειρία πριν από την κακοποίηση, πολλά από αυτά ήταν κλειστά, ευάλωτα και όλα αυτά δείχνουν μεθοδευμένη προσέγγιση», είπε ο δικηγόρος, βασιζόμενος στο προφίλ των καταγγελλόντων.

Απάντησε στις «κατηγορίες» προς τους γονείς των παιδιών, διερωτώμενος «τι να κάνουν οι γονείς; Να έχουν τα παιδιά κλεισμένα στο σπίτι; Είναι δυνατόν να κατηγορούμε τους γονείς όταν αυτό από μόνο του είναι ανασταλτικός παράγοντας για να πάνε τα παιδιά να καταγγείλουν;».

Κάλεσε τέλος όλα τα θύματα να κάνουν καταγγελίες, αφού τους είπε πως πρέπει «να γνωρίζουν ότι έχουν πίσω τους όλη την κοινωνία, τη Δικαιοσύνη που λειτουργεί άψογα, έχουν ακόμα και την κυβερνητική στήριξη».