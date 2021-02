Πολιτική

Πένθος για τον Νότη Μηταράκη

Δύσκολες ώρες για τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. "Έχασε" αγαπημένο του πρόσωπο. Η ανάρτηση που "ραγίζει" καρδιές.

Βαρύ πένθος για τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, που έχασε την πολυαγαπημένη του αδελφή.

Ο κ. Μηταράκης γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση με μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Είναι δύσκολο να αποχαιρετάς την αδελφή σου, μεγάλο κενό. Θα σε θυμάμαι πάντα κεφάτη και χαμογελαστή. Πάλεψες με πείσμα. Περίμενες να γυρίσεις στο Κάμπο αλλά η μοίρα τα έφερε διαφορετικά… Θα σε θυμόμαστε πάντα» έγραψε και ανήρτησε μια φωτογραφία της αδελφής του.

Η ανάρτηση