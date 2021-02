Αθλητικά

Δικηγόρος οικογένειας Μαραντόνα: αποδεδειγμένα ανθρωποκτονία ο θάνατός του

Υπάρχουν πέντε κατηγορούμενοι, αλλά ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός, καθώς προχωρά η έρευνα, αναφέρει ο δικηγόρος ενός από τα παιδιά του.

Ο Μάριο Μπάουντρι, δικηγόρος ενός από τα παιδιά του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, κατηγόρησε και πάλι τους γιατρούς, ιδιαίτερα τον Λεοπόλδο Λούκε, για το θάνατο του διάσημου Αργεντινού.

«Η ανθρωποκτονία του Ντιέγκο Μαραντόνα έχει αποδειχθεί 100%. Ο Ντιέγκο εγκαταλείφθηκε και γι' αυτό πέθανε. Κανείς δεν έκανε τίποτα για να τον βοηθήσει. Αν τον είχαν μεταχειριστεί με λίγη αγάπη, σήμερα θα ήταν ζωντανός. Από τότε που ο Ντιέγκο έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, δεν έκαναν τίποτα», είπε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Super Mitre Deportivo.

«Υπάρχουν πέντε κατηγορούμενοι, αλλά ενδέχεται να αυξηθεί ο αριθμός, καθώς προχωρά η έρευνα. Δεν άφησαν την Ντάλμα να μπει σε αυτό το σπίτι. Οι γιατροί συνωμότησαν να μην πουν την αλήθεια στην οικογένεια, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να τον δει εκείνες τις μέρες», πρόσθεσε.