Παράξενα

Γάζα: Οι κήποι στις ταράτσες κερδίζουν έδαφος (βίντεο)

Μία από τις πιο κατοικημένες περιοχές, βρήκε εναλλακτικές οδούς για την επιβίωση των κατοίκων της.

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε μία περιοχή 365τμ, στη Λωρίδα της Γάζας, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου.

Η εξάπλωση του αστικού ιστού έχει προκαλέσει έλλειψη σε καλλιεργήσιμους χώρους, αναγκάζοντας τους Παλαιστίνιους να εισάγουν αγροτικά προϊόντα.

Κάποιοι, ωστόσο, πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, όπως ένας άνδρας που μετέτρεψε την ταράτσα του σε ένα μικρό κήπο και κατάφερε να βγάλει και το εισόδημά του από τις καλλιέργειες καλαμποκιού.

Και όχι μόνο, έδωσε τα παράδειγμα και άρχισαν κι άλλοι να φτιάχνουν τους κήπους τους, καταπολεμώντας την έλλειψη στα τρόφιμα και στη φτώχεια.

Η αστική αγροτιά κερδίζει έδαφος στον αστικό ιστό, με ανθρώπους να επενδύουν για καλλιέργειες σε ταράτσες, ακόμα και νοσοκομείων, σχολείων ακόμα και παρτεριών σε πεζοδρόμια.