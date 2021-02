Κόσμος

Ανθρώπινη “αλυσίδα” για να σωθούν φάλαινες (βίντεο)

Η επιχείρηση για τη διάσωση δεκάδων φαλαινών από εκατοντάδες ανθρώπους.

Με την αισιοδοξία ότι μπορούσαν να σώσουν 28 φάλαινες που ξεβράστηκαν σε ακτή της Νέας Ζηλανδίας, εκατοντάδες εθελοντές παρέμειναν εκεί βοηθώντας τες να κολυμπήσουν, επί δύο μέρες.

Αρχικά μία φάλαινα βρέθηκε στην παραλία, όμως από τότε πέθαναν 21, ενώ οι εθελοντές μάχονταν με την παλίρροια να τις πάνε ξανά προς τα βαθιά νερά.

Οι φάλαινες, όμως επέστρεφαν κι έτσι, οι 200 εθελοντές παρέμειναν για πάρα πολλές ώρες στην ακτή, σπρώχνοντας τις φάλαινες με τα χέρια τους μέσα στο νερό, ενώ φρόντισαν να είναι ήρεμες και υγιείς όσο ήταν στα ρηχά.

Αφού κατάφεραν να πάνε προς τα μέσα οι φάλαινες –οδηγοί, σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα για να τις εμποδίσουν να επιστρέψουν στην ακτή.