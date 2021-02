Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κι άλλο βρέφος στο νοσοκομείο

Δεύτερο νεογέννητο στο νοσοκομείο με κορονοϊό μέσα σε λίγες μέρες.

Ακόμα ένα βρέφος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, με κορονοϊό.

Μετά το μωρό 20 ημερών, το οποίο λίγο μετά τη γέννησή του μεταφέρθηκε στο Παίδων, όπου και διασωληνώθηκε, αυτήν τη φορά, ένα μωράκι 22 ημερών νοσηλεύεται στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Το μωρό έχει υψηλό πυρετό ωστόσο οι γιατροί δηλώνουν αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

Το βρέφος είχε εισαχθεί αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υπεβλήθη σε διαγνωστικό τεστ και βγήκε θετικό στον ιό.

Πηγή: patrastimes.gr