Πολιτισμός

Αρβελέρ: η Μενδώνη ασκεί επαρκώς και επιτυχώς το πολυσχιδές έργο της

«Ο Λιγνάδης είχε τυπικά τα προσόντα για να γίνει καλός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου», δήλωσε η ακαδημαϊκός.

Η εκ των κορυφαίων ακαδημαϊκών, Ελένη Αρβελέρ, σε δήλωση της τάσσεται υπέρ της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, κάνοντας λόγο για «δήθεν λαϊκό αίτημα παραίτησης».

Επίσης, στη δήλωση της στο iefimerida.gr, υποστηρίζει ότι «ο Λιγνάδης είχε τυπικά τα προσόντα για να γίνει καλός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου».

Αναλυτικά η δήλωση της Ελένης Αρβελέρ:

Η κοινωνία μας σήμερα υποφέρει από το αποτρόπαιο. Και ευτυχώς η Πολιτεία αντέδρασε, ενώ η Δικαιοσύνη ήδη εργάζεται γρήγορα και ψύχραιμα για την κάθαρση. Γιατί όμως να μην παίρναμε υπ' όψιν και την επαγγελματική εμβέλεια και να μιλάμε μόνο για ανοίκειες διαγωγές που δεν ήταν ούτε μπορούσαν να είναι γνωστές;

Ο Λιγνάδης είχε τυπικά τα προσόντα για να γίνει καλός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Γνωρίζω άριστα τη λειτουργία του Ιδρύματος, γιατί είχα την τιμή να προεδρεύσω του Δ.Σ. πάνω από μία δεκαετία? κι αυτό υπό πολλούς υπουργούς Πολιτισμού, αρχίζοντας από τη Μελίνα.

Πού, λοιπόν, στηρίζεται το δήθεν λαϊκό αίτημα παραίτησης της κυρίας Λίνας Μενδώνη, της υπουργού Πολιτισμού που ασκεί, κατά τη γνώμη μου, επαρκώς και επιτυχώς το πολυσχιδές έργο της;