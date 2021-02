Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη: Μπορεί να είναι η τελευταία εβδομάδα με lockdown

Η καθηγήτρια και μέλος της Επιτροπής αναφέρθηκε στο πού θα δοθεί προτεραιότητα και «άνοιξε» παράθυρο άρσης την ερχόμενη Δευτέρα.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να διανύουμε την τελευταία εβδομάδα με lockdown η Ματίνα Παγώνη, σε δηλώσεις που έκανε στο ΣΚΑΪ, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση τη μείωση των κρουσμάτων κάτω από 1000.

«Μην περιμένουμε μείωση των διασωληνωμένων», είπε τονίζοντας πως δεν αποκλείεται να διασωληνωθούν, ενώ επεσήμανε πως «μας ενδιαφέρει ο αριθμός των κρουσμάτων και των νοσηλευομένων σε απλές κλίνες Covid».

Εξήγησε πως μόνο όταν μειωθούν τα κρούσματα, θα μπορέσει η Επιτροπή να εισηγηθεί άνοιγμα δραστηριοτήτων.

«Το άνοιγμα μπορεί να το δούμε και τη Δευτέρα που έρχεται, θα εξαρτηθεί όμως από τους αριθμούς που θα έχουμε αυτή τη βδομάδα. Αν όλα πάνε καλά αυτή τη βδομάδα μπορεί η επιτροπή να ξεκινήσει να συζητάει μείωση περιορισμών και να εισηγηθεί την απόφασή της».

Σχετικά με το τι θα ανοίξει πρώτο, είπε ότι «προτεραιότητα θα δοθεί όπως και την προηγούμενη φορά στα δημοτικά και ταυτόχρονα άνοιγμα της αγοράς με click away».

Για την εστίαση, τόνισε ότι «η ιστορία αυτή πάει λίγο μακριά. Δε μπορεί να ανοίξει η εστίαση αν δεν ανοίξουν σχολεία και αγορά. Από τον Απρίλιο και μετά».

Όσον αφορά στα εμβόλια, επεσήμανε τα νέα στοιχεία από την AstraZeneca που έδειξαν ότι θα μπορούν να κάνουν το εμβόλιο και οι άνω των 65 ετών.

Για το SMS μετακίνησης αποκλειστικά για το λιανεμπόριο το οποίο θα έχει διάρκεια 3 ώρες, η κα Παγώνη είπε πως θα βοηθήσει αρκετά και εξέφρασε την άποψη πως «ήταν σωστή σκέψη αυτή».

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις μάσκες, η ξεκαθάρισε ότι σε σουπερμάρκετ, ΜΜΜ και νοσοκομεία πρέπει να φοράμε διπλή μάσκα, εκτός αν είναι η μάσκα Ν95. Τόνισε, επίσης, ότι την υφασμάτινη πρέπει να την πλένουμε καθημερινά και να τη σιδερώνουμε.

Πηγή: skai.gr