Οικονομία

Εφορία: Εξόφληση οφειλών με ένα κλικ

Ποιες εναλλακτικές επιλογές υπάρχουν για εξόφληση οφειλών στην Εφορία.

Τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις από εναλλακτικά ψηφιακά τραπεζικά δίκτυα, εκτός καταστημάτων, καθώς, ακόμη, και με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους μέσω διαδικτύου έχουν πλέον οι φορολογούμενοι.

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να εξοφλούν μέσω του Taxisnet και χωρίς να χρειάζεται η μετάβασή τους σε υποκατάστημα τραπέζας, οφειλές προς το Δημόσιο, ρυθμισμένες ή μη, με τη χρήση των καρτών τους. Επίσης έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης μέσω του mobile και του internet banking που διαθέτουν όλες οι τράπεζες, με τον αριθμό μάλιστα των ενεργών χρηστών να ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια συναλλασσόμενους για την κάθε μια κατηγορία.

Με κάθε ευκαιρία οι τράπεζες υπενθυμίζουν στην πελατεία τους τις τεχνολογικές δυνατότητες (internet και mobile banking, ATM) που παρέχουν για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την αποφυγή του συγχρωτισμού στα καταστήματα.

Όπως αναφέρουν, οι πληρωμές λογαριασμών, τηλεφώνου, ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, δημοσίου (εφορία, ασφαλιστικοί φορείς κ.α.), μπορούν να γίνουν γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια από το σπίτι, επισημαίνοντας ότι όσοι συναλλασσόμενοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες μπορούν να απευθυνθούν στα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και να εκτελέσουν ένα μεγάλο πλήθος συναλλαγών. Επίσης μπορούν να εξυπηρετούνται σε ένα από τα 6.000 ATM που λειτουργούν καθημερινά και όλο το 24ωρο σε ολόκληρη την επικράτεια και να εκτελέσουν πολλές τραπεζικές εργασίες όπως αναλήψεις, καταθέσεις, πληρωμές, ενημερώσεις συναλλαγών και υπολοίπων.

Οφειλές προς την εφορία μπορούν να εξοφλούν οι φορολογούμενοι και στο δίκτυο πρακτορείων του ΟΠΑΠ στις περιοχές εκείνες που παραμένουν ανοικτά (που βρίσκονται στο επίπεδο Επιτήρησης) με την χρήση των καρτών τους, ανέπαφα και με ταχύτητα.

Τα εναλλακτικά δίκτυα στην χώρα μας έχουν ήδη ιστορία πολλών ετών. Το 1981, η Alpha Bank (τότε Τράπεζα Πίστεως) εγκαθιστά πρώτη στην Ελλάδα τις Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές γνωστές ως ATM. Το 1998, επίσης η Alpha Bank εγκαινιάζει πρώτη στην Ελλάδα το Alpha Web Banking που καθιερώνει τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet. Το 1988 η Alpha Bank είχε κυκλοφορήσει την Cashcard Visa, την πρώτη τραπεζική και πιστωτική κάρτα στην Ελλάδα που αποτελούσε συνδυασμό πιστωτικής κάρτας και κάρτας αναλήψεων και καταθέσεων μετρητών.