Πολιτισμός

Έκλεβε αρχαία από την Αμφίπολη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες στον άνδρα που πιάστηκε επ’αυτοφόρω να αφαιρεί αρχαία από τον αρχαιολογικό χώρο.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για παράνομες ανασκαφές σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο περιοχής των Σερρών και συγκεκριμένα στην Αμφίπολη, εντόπισαν και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω 68χρονο ημεδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 21-02-2021, κατελήφθη ο ανωτέρω να προβαίνει σε παράνομες ανασκαφικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας ανιχνευτή μετάλλων και σκαπτικό εργαλείο.

Ακολούθησαν έρευνες κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από την κατοχή του, από δύο οικίες που βρίσκονται σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο:

• (1) χάλκινο νόμισμα ελληνιστικών χρόνων,

• (1) μολύβδινο βλήμα σφενδόνης με γράμματα,

• (1) μολύβδινος πεσσός,

• (8) μολύβδινα σφαιροειδή βλήματα,

• (5) μολύβδινα αντικείμενα,

• (2) χάλκινα αντικείμενα,• (9) χάλκινα νομίσματα, (5) εκ των οποίων ακέραια και (4) αποσπασματικά ελληνιστικών, ρωμαϊκών και οθωμανικών χρόνων και

• (1) μολύβδινη πυραμιδόσχημη αγνίθα, τα οποία εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» σύμφωνα με αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών.

Επιπλέον, βρέθηκαν:

• (2) ανιχνευτές μετάλλων,

• (2) σκαπτικά εργαλεία και

• (2) ζεύγη ακουστικά,

ως μέσα διενέργειας ανασκαφικών δραστηριοτήτων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σερρών.

Πηγή: thestival.gr