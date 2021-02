Κοινωνία

Ο “Ακύλας” βρήκε χασισόδεντρα (βίντεο)

Βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση, με πρωταγωνιστή τον σκύλο.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου κατηγορούμενοι για διακίνηση, καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών «Ακύλας» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, που «ξετρύπωσε» τους δύο δράστες, στα σπίτια των οποίων βρέθηκαν δενδρύλλια και ποσότητες κάνναβης.

Ειδικότερα, ύστερα από έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δεκαοκτώ δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 130 εκατοστών, που καλλιεργούνταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, 1 κιλό και 370 γραμμάρια κάνναβης, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, εξοπλισμός για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων και 620 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.