Πρεμιέρα για το “Your Face Sounds Familiar - All Star” (εικόνες)

Δείτε όλα τα πρόσωπα που έρχονται στον ANT1, για να μεταμορφώσουν τις Κυριακές μας

Το «Your Face Sounds Familiar» κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στον ANT1, για να δώσει στα βράδια μας λάμψη, μαγεία και χαρά.

Το απόλυτο σόου μεταμφιέσεων με τη μοναδική Μαρία Μπεκατώρου και τους Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Ρέππα, Κατερίνα Παπουτσάκη και Κωστή Μαραβέγια στην κριτική επιτροπή, έρχεται με εκρηκτική διάθεση!

Θανάσης Αλευράς, Κώστας Δόξας, Λευτέρης Ελευθερίου, Κρατερός Κατσούλης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Μπέττυ Μαγγίρα, Ησαΐας Ματιάμπα, Τάνια Μπρεάζου, Κατερίνα Στικούδη και Ίαν Στρατής επιστρέφουν στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» με εντυπωσιακές εμφανίσεις, εξαιρετικές εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών και ανατρεπτικά ντουέτα.

Το «Your Face Sounds Familiar-All Star» έχει φιλανθρωπικό σκοπό, αποχωρήσεις δεν υπάρχουν και ο νικητής κάθε επεισοδίου προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.

«Your Face Sounds Familiar-All Star»: Πρεμιέρα Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στις 21:00.