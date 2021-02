Πολιτική

Η Τουρκία βγάζει τον στόλο της στο Αιγαίο για την άσκηση “Γαλάζια Πατρίδα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια ώρα ο τουρκικός τύπος κάνει εκτενείς αναφορές για την άφιξη αμερικανικών δυνάμεων στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχουν σε άσκηση.

Η Άγκυρα συνεχίζει απτόητη την πολιτική των προκλήσεων, εν αναμονή του νέου γύρου διερευνητικών επαφών.

Όπως έγινε γνωστό, η Τουρκία έχει προγραμματίσει μεγάλη στρατιωτική άσκηση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, με την ονομασία «Γαλάζια Πατρίδα».

Στην άσκηση θα συμμετέχουν 87 πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής, 27 αεροσκάφη, 12 ελικόπτερα, F-16, F-4, αλλά και αποβατικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα όμως, στον τουρκικό τύπο γίνονται συνεχώς αναφορές για την άφιξη αμερικανικών δυνάμεων στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχουν σε άσκηση. Στο πρωτοσέλιδο της η Yeni Safak αναφέρει, «Αυτή η προετοιμασία για ποιον είναι;», ενώ η Hurriyet κυκλοφορεί με δημοσίευμα «Απόβαση αμερικανικών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη».