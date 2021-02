Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: καταθέσεις “φωτιά” και αποκαλύψεις για τη ζωή του

Παραμένει υπό κράτηση στη ΓΑΔΑ. Αυτοπροσώπως θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Μένεται η πολιτική κόντρα και οι αντιδράσεις των καλλιτεχνών.

Αυτοπροσώπως θα ζητήσει αύριο ο Δημήτρης Λιγνάδης την μετάθεση της προγραμματισμένης απολογίας του για την Πέμπτη. Ο κατηγορούμενος καλλιτέχνης, που κρατείται στην ΓΑΔΑ, θα οδηγηθεί αύριο στο γραφείο της 19ης Τακτικής Ανακρίτριας με τον συνήγορο του Αλέξη Κούγια που ανέλαβε χθες την υπεράσπιση του, προκειμένου να ζητήσει προθεσμία μίας ημέρας για την απολογία του, ώστε να ενημερωθεί για τη δικογραφία και να συγκροτήσει με τον νεοδιορισθέντα συνήγορο του, την υπερασπιστική του άμυνα.

Έτσι είναι πιθανό αντί για αύριο η απολογία να δοθεί την Πέμπτη, οπότε λήγει και το όριο των πέντε ημερών από την σύλληψη, για την έκδοση απόφασης ως προς την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου. Την ίδια ώρα, καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο Λιγνάδη, καθώς νέες καταγγελίες θυμάτων και μαρτυρίες διευρύνουν το πλαίσιο της δικαστικής έρευνας στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ενδεικτική είναι η κατάθεση μιας 40χρονης ηθοποιού, που διατηρούσε σχέση με τον κατηγορούμενο από το 2000 μέχρι το 2016. Η 40χρονη στην κατάθεσή της, η οποία οδήγησε στη σύλληψή του, αποκαλύπτει ιδιαίτερες στιγμές με τον 57χρονο ηθοποιό το 2007: “O Λιγνάδης στο δωμάτιο όπου γδύθηκε μου ζήτησε να κάνουμε έρωτα αλλά για να ολοκληρώσει έπρεπε να συμμετέχει και ο νεαρός που ήταν έξω στο σαλόνι. Εγώ του είπα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο και αυτός μου απάντησε κάτσε να ενημερώσω τον νεαρό. Βγήκε έξω γυμνός, δεν ξέρω τι είπε στον νεαρό και εν τω μεταξύ εγώ ντύθηκα και έφυγα”.

Η γυναίκα έκανε όμως αναφορά και σε έναν ανήλικο, για τον οποίο έμαθε μέσα από μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ηθοποιό το 2016, μετά τον χωρισμό τους. Της είπε ότι είναι ευτυχισμένος καθώς δίπλα του έχει τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, με τον οποίο μίλησε και στο τηλέφωνο. “Από τη φωνή του κατάλαβα ότι είναι ένα μικρό αγόρι, ανήλικο περίπου 14-15 ετών. Σοκαρισμένη το ρώτησα γιατί δεν είσαι με τους γονείς σου και τότε ο Λιγνάδης πήρε το ακουστικό από το χέρι του και μου είπε “ποιο είναι το πρόβλημά σου;” Τότε του είπα ότι είσαι παιδόφιλος και δεν θέλω καμία επαφή μαζί σου” τόνισε η γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ώρες στον εισαγγελέα προσήλθε αυτοβούλως και ένας τραγουδιστής, που ασχολούνταν με την υποκριτική, ο οποίος υποστήριξε ότι γνωρίζει τον σκηνοθέτη και ξέρει πράγματα και πρόσωπα σχετικά με την υπόθεσή του. Φέρεται να μίλησε για την προσωπικότητα του Λιγνάδη αλλά και να έδωσε στοιχεία που να έχουν σχέση με τη δράση που αποδίδεται στον κατηγορούμενο. Ωστόσο χθες το βράδυ ο μέχρι πρότινος συνήγορος υπεράσπισής του αποχώρησε από την υπόθεση και ανέλαβε ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος λίγο πριν το μεσημέρι έλαβε τα αντίγραφα της δικογραφίας, η οποία σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Αθηνών εις βάρος του ηθοποιού, σκηνοθέτη και πρώην διευθυντού του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδος. Ο κ. Κούγιας κάνει λόγο για μια "δυσάρεστη έκπληξη" καθώς διαπίστωσε ότι στη δικογραφία υπάρχουν χοντροκομμένα ψέματα από αναξιόπιστες προσωπικότητες.

«Ο Λιγνάδης μου είπε ότι είναι αθώος. Δεν έχει μιλήσει με τους καταγγελλόμενους. Γνωρίζει κάποια άτομα από αυτά που τον καταγγέλλουν» δήλωσε νωρίτερα στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο κ. Κούγιας.

Όλα αυτά, την ώρα που συνεχίζονται οι φήμες για «τσουνάμι» καταγγελιών από περισσότερα άτομα που θέλουν να καταθέσουν στις δικαστικές αρχές για τη δράση του σκηνοθέτη. Εφόσον αυτές όντως συμβούν και προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, η Εισαγγελία θα προχωρήσει σε νέα δίωξη, με την απολογία του που αφορά δύο βιασμούς, που φέρονται να τελέστηκαν το 2010 και το 2015 αντίστοιχα.

«Καταρχήν ομολογία ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε τα παιδιά», χαρακτήρισε ο Γιάννης Βλάχος, δικηγόρος 25χρονου που έχει καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη, την παραδοχή ότι γνώριζε τους καταγγελλόμενους, που έκανε ο δικηγόρος του σκηνοθέτη, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και σημείωσε ότι, «πρέπει να δοθεί εξήγηση για ποιον λόγο είχε κατ’ ιδίαν συναναστροφή με ανήλικα που ακόμα και δεν είχαν σχέση με το χώρο του θεάτρου».

Στον Εισαγγελέα κατέθεσε επίσης ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχει η κατάθεση του Πασχάλη Τσαρούχα, προέδρου του Πειθαρχικού του ΣΕΗ ο οποίος έλαβε κλήση για να προσέλθει ως μάρτυρας για την Τετάρτη, για να καταθέσει το σύνολο των καταγγελιών που έχουν φτάσει στο Σωματείο.

Πολιτική κόντρα για την υπόθεση Λιγνάδη

Σε οξείς τόνους μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τον Δημήτρη Λιγνάδη και τους κυβερνητικούς χειρισμούς, με αιχμή την στάση και τις αντιδράσεις της Λίνας Μενδώνη.

Χθες μεσημέρι, η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, κάλυψε πλήρως την Υπουργό Πολιτισμού, λέγοντας ότι ειναι καλή υπουργός και έχει επιτελέσει έργο, αποδίδοντας σε λανθασμένο επικοινωνιακό χειρισμό απο μέρους της κ. Μενδώνη όσα είπε για τον Δημήτρη Λιγνάδη, χαρακτηρίζοντας τον ως "επικίνδυνο άνθρωπο".

Το απογευμα της Δευτέρας, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε εκ νέου την παραίτηση της κ. Μενδώνη, λέγοντας ότι και το Μαξίμου θα πρέπει να αναλάβει ευθύνες που του αναλογούν. Άμεση ήταν η απάντηση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, το οποίο σε ανακοίνωση του αναφέρει «Αναμένουμε τον κ. Τσίπρα την Πέμπτη στη Βουλή προκειμένου να τοποθετηθεί για τα όσα, όντως συγκλονιστικά, αποκαλύπτονται».

«Εάν ήμουν υπουργός Πολιτισμού και είχε ξεσπάσει αντίστοιχο σκάνδαλο με αυτό του Δημήτρη Λιγνάδη κατά την θητεία μου, θα είχα θέσει σε διαθεσιμότητα τον ίδιο και την παραίτησή μου στη διάθεση του προέδρου», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, αναφερόμενος σε όσους ζητούν την παραίτηση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη. Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" έσπευσε να εξηγήσει πως αυτό δεν σημαίνει πως θεωρεί πως φταίει η κα Μενδώνη, ωστόσο, τόνισε, μερικές φορές καλείσαι να παραιτηθείς από ευθιξία, από κομματικό πατριωτισμό ή για να προστατέψεις τον αρχηγό. «Είναι αυτό που κάποτε είχε πει η Ρένα Δούρου, αν γίνει στραβή στην βάρδια σου».

Η εκ των κορυφαίων ακαδημαϊκών, Ελένη Αρβελέρ, σε δήλωση της τάσσεται υπέρ της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, κάνοντας λόγο για «δήθεν λαϊκό αίτημα παραίτησης». Επίσης, στη δήλωση της στο iefimerida.gr, υποστηρίζει ότι «ο Λιγνάδης είχε τυπικά τα προσόντα για να γίνει καλός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου».

Ωστόσο, άνθρωποι από το χώρο της Τέχνης, επιμένουν στο αίτημά τους για την παραίτηση Μενδώνη.