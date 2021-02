Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε ο Βρουσάι

Πόσο καιρό θα λείψει από τα γήπεδα και ποιους αγώνες θα χάσει ο άσος του Ολυμπιακού.

Υποβλήθηκε σήμερα ο Μάριο Βρουσάι σ' επέμβαση, ο οποίος είχε υποστεί ρήξη έσω μηνίσκου και διάταση έσω πλαγίου στο γόνατο.

Ο 22χρονος άσος του Ολυμπιακού τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Άρη και υποβλήθηκε σήμερα σ' επέμβαση μερικής αρθροσκοπικής έσω μηνισκεκτομής αριστερού γόνατος, με το διάστημα απουσίας του να υπολογίζεται στον ένα μήνα.

Πέρα από τη ρεβάνς με την Αϊντχόφεν την Πέμπτη για τους "32" του Europa League, ο Βρουσάι θα λείψει σίγουρα από τα τρία τελευταία ματς της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με Βόλο, Λαμία και ΑΕΛ καθώς και από τον δεύτερο προημιτελικό Κυπέλλου με τον Άρη στο "Κλεάνθης Βικελίδης".