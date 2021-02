Υγεία - Περιβάλλον

Τσαγκάρης: οι ασθενείς στις ΜΕΘ είναι οι περισσότεροι από την αρχή της πανδημίας

Όπως επεσήμανε, οι εισαγωγές ασθενών σε νοσοκομεία αφορούν περισσότερο ηλικίες 40 έως 65 ετών, σε αντίθεση με το προηγούμενο κύμα.

«Ο απόλυτος αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι ο υψηλότερος που έχουμε δει από την αρχή της πανδημίας. Σχεδόν 12 μήνες τώρα, ποτέ δεν είχαμε περισσότερους» δήλωσε ο Ηρακλής Τσαγκάρης, Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, εντατικολόγος στο νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ.

Κατά τον καθηγητή πάντως το σύστημα έχει επιδείξει αντανακλαστικά πρωτόγνωρα για δημόσιο τομέα, ενώ για τη συνέχεια έχουν αναπτυχθεί διάφορα σενάρια για την ενίσχυση των υποδομών και την κάλυψη των περιστατικών.

Ο κ. Τσαγκάρης μιλώντας στο «Θέμα 104,6», εκτίμησε ότι υπάρχει μία επιπέδωση του κύματος, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ακόμα για μείωση, και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «η πίεση στο ΕΣΥ θα αμβλυνθεί σε λίγες εβδομάδες».

Αναφερόμενος στο λιανεμπόριο είπε ότι είναι εύκολο να κινείται κανείς στα άκρα, ανάμεσα στην απόλυτη απελευθέρωση και την απόλυτη αυστηρότητα, αλλά το ζήτημα είναι να βρεθούν πόσο πλήττεται και να βρεθεί αξιόπιστος τρόπος με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η επιτροπής.