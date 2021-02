Life

Η Σοφία Παυλίδου για την “Φάρμα” και τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός θα δοκιμάσει τις αντοχές της στην "Φάρμα" του ΑΝΤ1! Τι είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τις καταγγελίες στο χώρο του Θεάτρου και τη δική της εμπειρία.