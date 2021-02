Οικονομία

Πιερρακάκης: νέα εφαρμογή sms για ψώνια με χρονικό περιορισμό

Μέτρα ειδικά για το λιανεμπόριο εξετάζει η κυβέρνηση. Τι θα γίνει με το 13033. Ποιος αναμένεται να είναι ο χρονικός περιορισμός για τις αγορές των πολιτών.

Μια καινούρια εφαρμογή με άλλο πιθανό 5ψηφιο νούμερο, που θα αφορά μόνο στο λιανεμπόριο και στις αγορές των πολιτών, ετοιμάζεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, Κυριάκου Πιερρακάκης.

«Αυτήν τη στιγμή εξετάζουμε μέτρα ειδικά για το λιανεμπόριο, θέλουμε μαζί με τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Παπαθανάση τεχνολογικά μέτρα, τα οποία θα επιτρέψουν το γρηγορότερο άνοιγμα του λιανεμπορίου για να μπορέσει να λειτουργήσει κι η αγορά» τόνισε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά fm.

Είπε πως το λιανεμπόριο θα μείνει εκτός του 13033 που παραμένει αυτούσιο. Όπως όλα δείχνουν, το sms στη νέα εφαρμογή θα έχει χρονικό περιορισμό, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 2 – 3 ώρες, ενώ εξετάζεται αντίστοιχα μηνύματα να μπορούν να αποστέλλονται μόνο μία φορά την ημέρα.

Όσον αφορά στο σύστημα εμβολιασμού που θα ανοίξει για την επόμενη ηλικιακή ομάδα των 70-74 ετών τόνισε ότι θα ενταχθούν και οι ομάδες υψηλού κινδύνου. «Η κατηγοριοποίηση των ευπαθών ομάδων γίνεται από τους ειδικούς, εμείς υλοποιούμε οτιδήποτε αποφασίζεται με βάση τα κριτήρια που αποφασίζεται. Θα ενταχθούν άμεσα οι ευπαθείς ομάδες. Είναι το αμέσως επόμενο στάδιο οι ομάδες υψηλού κινδύνου που θα είναι παράλληλα με την ηλικιακή ομάδα των 70-74 ετών, ενώ το επόμενο στάδιο θα αφορά άτομα από ομάδες αυξημένου κινδύνου. Το πότε θα είναι αυτό εξαρτάται με τις παραδόσεις των εμβολίων» είπε ο κ. Πιερρακάκης και επανέλαβε ότι η βεβαίωση εμβολιασμού θεωρείται ως εργαλείο διευκόλυνσης.

Για το Κτηματολόγιο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης επεσήμανε ότι «μαζί με τον Γιώργο Στύλιο που είναι ο αρμόδιο υφυπουργός σχεδιάζουμε μια σειρά από δράσεις που θα αφορούν το Κτηματολόγιο. Από τον Μάρτιο μέσω του gov.gr θέλουμε να επιτρέψουμε την απομακρυσμένη πρόσβαση στους επαγγελματίες στα ψηφιοποιημένα στοιχεία του Κτηματολογίου, δηλαδή ό,τι κάνει σήμερα ένας δικηγόρος όταν πηγαίνει σε ένα γραφείο Κτηματολογίου, θα γίνεται πλέον από το γραφείο του χωρίς ταλαιπωρία, συνωστισμό. Κι αντίστοιχα δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι θα έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στα στοιχεία που έχουν σχέση με την δική τους δραστηριότητα».

Για την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε ότι η κομματικοποίηση της συζήτησης αδικεί τα ίδια τα θύμα κι όχι την κυβέρνηση που για πρώτη φορά μπορούν να μιλήσουν και πρέπει να μιλήσουν. Σχολίασε ότι πρόκειται για εκχυδαϊσμό και υπογράμμισε ότι «η κ. Μενδώνη είναι μια καλή υπουργός με την οποία συνεργάζομαι πολύ στενά μαζί της, η παραγωγικότητά της είναι δεδομένη. Αρκεί κανείς να μείνει στην μεγάλη εικόνα, στο δάσος κι όχι στο δέντρο. Το θέμα αυτό δεν πρέπει να κομματικοποιηθεί, η ουσία είναι να μπορέσουν τα θύματα να εκφραστούν, να μιλήσουν».

Σχετικά με το hashtag «ΝΔπαιδεραστές» ο υπουργός σχολίασε ότι «αφήσαμε πολύ δύσκολα χρόνια πίσω μας, μας έχουν κάνει κακό ως χώρα», ενώ τόνισε ότι οι δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου θα πρέπει να το καταδικάσουν, καθώς «δεν έχουν να κερδίσουν τίποτε από αυτήν την ακραία πόλωση».