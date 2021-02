Οικονομία

Έρευνα Pricefox.gr: Ποιοι νομοί είναι “φαρμακείο” στις τιμές ασφάλειας αυτοκινήτου

Οι κάτοικοι ποιων περιοχών πληρώνουν τα ακριβότερα ασφάλιστρα για το αυτοκίνητο τους. Σε ποιες περιφερειακές ενότητες, το ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έχει διαφορά έως 51 ευρώ στην τελική τιμή.

Η περιοχή και πιο συγκεκριμένα ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής που κινείται το αυτοκίνητο επηρεάζει σημαντικά την τιμή των ασφαλίστρων. Αυτοκίνητα που κινούνται σε αστικά κέντρα και περιοχές αυξημένης κίνησης και συχνότητας ατυχημάτων, επιβαρύνονται με ακριβότερα ασφάλιστρα καθώς αυξάνεται το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Από την μελέτη του Pricefox προκύπτουν διακυμάνσεις τόσο μεταξύ των περιοχών που θα ασφαλιστεί το όχημα όσο και μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών. Ο χάρτης απεικονίζει για κάθε νομό την καλύτερη δυνατή τιμή στην αγορά σύμφωνα με τη σύγκριση τιμών του Pricefox.

Για ακριβώς το ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ίδιο όχημα και παραμέτρους τιμολόγησης, ένας κάτοικος Κοζάνης θα πληρώσει 88€ ενώ ένας κάτοικος Αττικής ή Θεσσαλονίκης θα πληρώσει 139€ και 115€ αντίστοιχα.

Πρόκειται δηλαδή για μια αύξηση της τάξεως του 58% (Αττική σε σχέση με Κοζάνη) και 30% (Θεσσαλονίκη σε σχέση με Κοζάνη).

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι νομοί με τις υψηλότερες τιμές για ασφάλεια αυτοκινήτου, με την Αττική, την Θεσσαλονίκη και την Κρήτη να είναι στην λίστα.

Οι παράμετροι τιμολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη είναι:

Toyota Yaris 1000cc

Πρώτη κυκλοφορία 2015

Έτος γέννησης οδηγού 1981

Έτος διπλώματος οδηγού 2000

Βασικό πακέτο

Ετήσια διάρκεια

