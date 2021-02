Οικονομία

Ο Ίλον Μασκ δεν είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ποιά "ξαφνικά" γεγονότα, άλλαξαν τα δεδομένα. Ποιος πήρε τη θέση του στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη.

Ο Ίλον Μασκ δεν είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αφού οι μετοχές της Tesla έκαναν βουτιά 8,6% τη Δευτέρα, εξαφανίζοντας 15,2 δισ. δολάρια από την καθαρή αξία του πλούτου του.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη πτώση που είδε η Tesla από τον Σεπτέμβριο, η οποία τροφοδοτήθηκε εν μέρει από τα σχόλια του Μασκ το Σαββατοκύριακο ότι οι τιμές του bitcoin και του ether, «φαίνονται υψηλές».

Το μήνυμά του - μέσω του αγαπημένου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter - ήρθε δύο εβδομάδες αφότου η Tesla ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε 1,5 δισ. δολάρια bitcoin στον ισολογισμό της.

Το κρυπτονόμισμα, η αξία του οποίου αυξήθηκε περισσότερο από 400% την τελευταία χρονιά, υποχώρησε για δεύτερη ημέρα την Τρίτη, πέφτοντας κάτω από τα 50.000 δολάρια.

Ο Μασκ έπεσε έτσι στη δεύτερη θέση στο Bloomberg Billionaires Index με τους 500 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου με περιουσία 183,4 δισ. δολαρίων, από 210 δισ. που είχε τον Ιανουάριο.

Ο ιδρυτής της Amazon. Τζεφ Μπέζος αναδύθηκε ξανά σ την πρώτη θέση παρόλο που η περιουσία του μειώθηκε κατά 3,7 δισ. δολάρια σε 186,3 δισ. τη Δευτέρα. Στην τρίτη θέση ο Μπιλ Γκέιτς.

Τζεφ Μπέζος και Ίλον Μασκ κάνουν συχνά τράμπα την πρώτη και την δεύτερη θέση από τον Ιανουάριο καθώς η αξία της Tesla κυμαίνεται.