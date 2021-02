Life

Άννα Χατζησοφιά: Υπήρξα μάρτυρας σεξουαλικής παρενόχλησης σε ηθοποιό (βίντεο)

Η σεναριογράφος του "Καφέ της Χαράς" μιλά στο "Πρωινό" για το "τσουνάμι" αποκαλύψεων στον χώρο του θεάματος και την υπόθεση Λιγνάδη. Τι είπε για τη διαμάχη Μαρκουλάκη-ΣΕΗ.