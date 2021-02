Κόσμος

Κύπρος - σεξουαλική κακοποίηση: στο εδώλιο προπονητής, πολιτικός και κληρικός

Άνοιξαν τα στόματα και στην Κύπρο μετά το τσουνάμι των αποκαλύψεων στην Ελλάδα για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Τουλάχιστον 13 υποθέσεις βρίσκονται ενώπιον της ειδικής ομάδας που έχει συσταθεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας, με τις έρευνες να διεξάγονται σε τέσσερα μέτωπα: Στον Αθλητισμό, στον Καλλιτεχνικό Χώρο, την Πολιτική και την Εκκλησία.

Ο κύκλος των καταγγελιών άνοιξε στις 20 Ιανουαρίου, όταν η Ολυμπιονίκης Άντρη Ελευθερίου κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση από αθλητικό παράγοντα. Είχε προηγηθεί συνάντηση της με την υπουργό Δικαιοσύνης. Έξι μέρες αργότερα νεαρή καλαθοσφαιρίστρια κατήγγειλε τον προπονητή της. Τον είχε καταγγείλει ξανά το 2015, αλλά επανήλθε με νέα στοιχεία.

Στις 28 Ιανουαρίου τέσσερις αθλήτριες του στίβου κατήγγειλαν προπονητή για άσεμνες επιθέσεις εναντίον τους όταν ήταν ανήλικες.

Στις 11 Φεβρουαρίου, 32χρόνη κατήγγειλε στην Αστυνομία γνωστό πολιτικό πρόσωπο για σεξουαλική παρενόχληση, ενώ τέσσερις μέρες αργότερα κατάθεση έδωσε στους ανακριτές και ηθοποιός, ο οποίος αναφέρεται σε πρόσωπο του καλλιτεχνικού χώρου.

Παράλληλα, φαίνεται να έχει κλειδώσει ότι την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα περάσει την Πύλη του Αρχηγείου και ένας κληρικός για παρόμοιες καταγγελίες.

Οι ανακριτές που διερευνούν τις καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, αναμένουν ότι θα προκύψουν τις επόμενες εβδομάδες και νέες υποθέσεις, αφού τα τελευταία 24ωρα έχουν αυξηθεί οι ανώνυμες κλήσεις από πρόσωπα που ζητούν πληροφορίες για τη διερεύνηση.