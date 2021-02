Οικονομία

Ο κορονοϊός “σημάδεψε” τον τζίρο στο λιανεμπόριο

Οι επιχειρήσεις που είδαν τον τζίρο τους να κάνει «βουτιά» κι εκείνες που τον είδαν να αυξάνεται την περίοδο του lockdown. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Με πτώση περίπου 4,5 δισ. ευρώ στον τζίρο κινήθηκε πέρυσι, λόγω πανδημίας και lockdown, το λιανικό εμπόριο της χώρας, ενώ περίπου 1,5 δισ. ευρώ ήταν οι απώλειες μόνο το δ' τρίμηνο. Μόνον ωφελημένες ήταν οι επιχειρήσεις που πωλούν μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών ή μέσω διαδικτύου, στις οποίες ο τζίρος πέρυσι αυξήθηκε 18%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 47,25 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 8,6% σε σχέση με το 2019, όπου είχε διαμορφωθεί σε 51,72 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 46,8%.

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, μείωση 39,8%.

Αντίθετα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:

Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, αύξηση 18%.

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 13,1%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δ' τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 12,47 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 10,4% σε σχέση με το δ' τρίμηνο 2019, όπου είχε διαμορφωθεί σε 13,92 δισ. ευρώ και μείωση 3% σε σχέση με το γ' τρίμηνο 2020 που είχε ανέλθει σε 12,86 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δ' τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 είναι:

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, μείωση 61%.

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 52,1%.

Από την άλλη πλευρά, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:

Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, αύξηση 25,9%.

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 18,8%.

Σημειώνεται ότι, η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου», που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ 2020 και 2019 και μεταξύ του δ' τριμήνου 2020 και του αντίστοιχου τριμήνου 2019, περιλαμβάνει δραστηριότητες λιανικού εμπορίου από επιχειρήσεις που πωλούν μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών ή μέσω διαδικτύου (Internet) με την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και τα πωλούμενα προϊόντα μπορούν είτε να φορτωθούν άμεσα από το διαδίκτυο (Internet) είτε να παραδοθούν κανονικά στον πελάτη.

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα», που παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ 2020 και 2019, περιλαμβάνει τα καταστήματα τα οποία πωλούν κατά κύριο λόγο ρολόγια και κοσμήματα. Ενώ, η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές», που παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δ' τρίμηνο 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2019, περιλαμβάνει την πώληση προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, ενδυμάτων και υποδημάτων που πραγματοποιείται σε υπαίθριες αγορές και πάγκους.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθε σε 2,75 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 13,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019 που είχε διαμορφωθεί σε 3,19 δισ. ευρώ και αύξηση 18,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020 που είχε ανέλθει σε 2,32 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο τον Δεκέμβριο 2020 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019 είναι:

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 84,4%.

'Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 73,6%.

Στον αντίποδα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 59,8%.

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 36%.

Σημειώνεται ότι, η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα», που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, περιλαμβάνει τη λιανική πώληση εφημερίδων και υλικών γραφείου όπως στυλογράφοι, μολύβια, χαρτί κ.λπ. Ενώ, η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα», που παρουσίασε την αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών, περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο μουσικών δίσκων, ταινιών ήχου, σύμπυκνων δίσκων και δισκετών, βιντεοκασετών και ψηφιακών δίσκων DVD, καθώς και το λιανικό εμπόριο κενών κασετών και δίσκων.

Με βάση τα στοιχεία κύκλου εργασιών του προσωρινού Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων 2018, οι 10 μεγαλύτερες τάξεις οικονομικής δραστηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου είναι:

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα και

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δ' τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 είναι:

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 59%.

'Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 46%.

Από την άλλη πλευρά, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 57,3%.

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 14,8%.

Τέλος, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019 είναι:

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 80,3%.

Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 68,1%.

Ενώ, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν αύξηση είναι:

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 31,8%.

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, αύξηση 11,6%.