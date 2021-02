Αθλητικά

Παναθηναϊκός: η καμένη μπριζόλα… που του έσπασε το αήττητο σερί!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κι όμως το ψήσιμο μιας μπριζόλας μπορεί στο τέλος να στερήσει από το «τριφύλλι» την έξοδο στην Ευρώπη μετά από πολλά χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, αλλά η νίκη για την ομάδα του Αγρινίου, πέρασε μέσα από την κουζίνα του Κνέτ!

Ο βασικός τερματοφύλακας του Παναιτωλικού στην προσπάθεια του να ξεδιπλώσει τις μαγειρικές του ικανότητες ψήνοντας μια μπριζόλα, έκαψε το χέρι του και κατά συνέπεια δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τα γκολπόστ της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Μελισσάς όμως που κλήθηκε να τον αντικαταστήσει, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κράτησε απόρθητη την εστία του και ήταν ο ήρωας της νίκης για την ομάδα του Αγρινίου.

Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να αναρριχηθεί στο βαθμολογικό πίνακα και να μπει στην πρώτη τετράδα και κανείς δεν θέλει να διανοηθεί πως μια μπριζόλα… μπορεί να του στερήσει την έξοδο στην Ευρώπη.