Εμβολιασμός - κορονοϊός: "Ύμνοι" Handelsblatt στην επιχείρηση "Ελευθερία"

Την επιχείρηση «Ελευθερία» εξυμνεί ο αρθρογράφος της γερμανικής εφημερίδας, συγκρίνοντας την κατάσταση με τη Γερμανία.

Την Ελλάδα, την Γαλλία, την Δανία και το Ισραήλ, αναδεικνύει η Handelsblatt ως παραδείγματα προς μίμηση σε ό,τι αφορά την διαδικασία των ραντεβού για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, την ώρα που, όπως αναφέρει, στην Γερμανία επικρατεί «χάος».

«Εκεί που ο εμβολιασμός λειτουργεί καλύτερα: μυστικά επιτυχίας από τέσσερις χώρες», είναι ο τίτλος της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας με ανταποκρίσεις σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, στην Γαλλία, στην Δανία και στο Ισραήλ. Όπως επισημαίνεται, στην Γερμανία διαπιστώνονται μεγάλα προβλήματα για να κλείσει κανείς ραντεβού, καθώς οι τηλεφωνικές γραμμές είναι υπερφορτωμένες, ενώ και οι αντίστοιχοι ιστότοποι λειτουργούν με δυσκολία.

«Και μετά πρέπει οι πολίτες, έπειτα από μακρά αναμονή, να ακούσουν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού», αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα και εξηγεί ότι κάθε κρατίδιο οργανώνει διαφορετικά τις διαδικασίες του, δεν υπάρχει ένα κεντρικό σημείο, «με αποτέλεσμα να παρουσιάζει στασιμότητα ο τόσο σημαντικός γρήγορος εμβολιασμός» του πληθυσμού.

Στην Ελλάδα, εξηγεί ο συντάκτης, μέχρι το Σαββατοκύριακο είχαν εμβολιαστεί 700.000 άτομα. «Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,5% για πρώτο εμβολιασμό, ενώ 230.000 άνθρωποι έχουν ήδη λάβει τη δεύτερη δόση. Ο στόχος είναι να εμβολιαστεί έως τον Σεπτέμβριο το 80% των ατόμων άνω των 18 ετών», συνεχίζει και αναφέρει ενδεικτικά ότι στην Γερμανία περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει την πρώτη δόση και 1,7 εκατομμύριο και τη δεύτερη. Το ποσοστό φθάνει στο 4%.

Η «Επιχείρηση Ελευθερία», όπως την ονομάζει η Ελλάδα, έχει κυλήσει έως τώρα ομαλά, συνεχίζει η εφημερίδα και επισημαίνει ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα προκειμένου να κλείσουν το ραντεβού τους. Εξηγεί δε αναλυτικά τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε σε πρώιμο στάδιο ως ύψιστη προτεραιότητα την οργάνωση της εκστρατείας εμβολιασμού», τονίζει ο συντάκτης, ενώ στο δημοσίευμα φιλοξενείται δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ 'Ακη Σκέρτσου: «Ο Πρωθυπουργός εμπλέκεται καθημερινά. Όλα γίνονται χωρίς χαρτί και είναι πλήρως ψηφιοποιημένα, δεν υπάρχουν ουρές, κάθε εμβολιασμένος λαμβάνει ηλεκτρονική βεβαίωση. Η αξίωση είναι: αντιμετωπίζουμε τους πολίτες ως πελάτες, όχι ως αιτούντες», δηλώνει ο κ. Σκέρτσος.

Όλα τα κανάλια της εκστρατείας εμβολιασμού στην Ελλάδα συγκεντρώνονται, όπως περιγράφει η εφημερίδα, στον «πύργο ελέγχου» στο κέντρο αξιολόγησης της κατάστασης που λειτουργεί μέρα - νύχτα στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Ο υφυπουργός Σκέρτσος περιγράφει την συνταγή επιτυχίας με τις λέξεις: «ψηφιοποίηση, διαφάνεια, κεντρικός σχεδιασμός και παρακολούθηση της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο».

Σε ανάλογες ανταποκρίσεις περιγράφονται στο δημοσίευμα της Handelsblatt και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται και στις άλλες τρεις χώρες.