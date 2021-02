Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα “έκρηξη” κρουσμάτων την Τρίτη

Ο αριθμός των κρουσμάτων που θα ανακοινωθούν σε λίγες ώρες από τον ΕΟΔΥ, αναμένεται να είναι υπερδιπλάσιος των χθεσινών. Πως θα επηρεάσει αυτό την άρση του lockdown.

Την ώρα που άπαντες περιμένουν με αγωνία τις εξελίξεις και τις τελικές αποφάσεις της Κυβέρνησης για την άρση του lockdown που έχει επιβληθεί ως τις 28 Φεβρουαρίου, τα νούμερα που θα ανακοινωθούν το απόγευμα από τον ΕΟΔΥ, θα αποτελούν ψυχρολουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η καταμέτρηση των κρουσμάτων του τελευταίου 24ωρου είχε ήδη φτάσει τα 1.300 τις πρωινές ώρες και έτσι θεωρείται δεδομένο ότι ο αριθμός που θα ανακοινωθεί θα είναι υπερδιπλάσιος από τον χθεσινό και πολύ υψηλότερος από τον αριθμό των κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή.

Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ πιθανόν να επηρεάσει τις όποιες σκέψεις για ολική ή έστω μερική άρση του lockdown από την επόμενη εβδομάδα.