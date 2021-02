Κοινωνία

Μεταξουργείο: Βουτιά θανάτου έκανε ανήλικος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ως προς τα αίτια του τραγικού τέλους του παιδιού.

(φωτογραφία αρχείου)

Τραγωδία στο Μεταξουργείο, όπου ένα παιδί 15 ετών βρέθηκε νεκρό στο κενό, από γείτονες.

Το παιδί, ασιατικής καταγωγής, βρέθηκε στο νεκρό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή του Αγίου Παύλου, στο Μεταξουργείο.

Έμενε μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν τίποτα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 5 τα ξημερώματα και δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της πτώσης του παιδιού.

Τις Αρχές ειδοποίησαν οι γείτονες.