Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Πέταξαν τρικάκια για τον Κουφοντίνα στο σπίτι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι και στο σπίτι της Προέδρου της Δημοκρατίας έφτασαν οι υποστηρικές του φυλακισμένου τρομοκράτη της «17Ν».

(εικόνα αρχείου)

Τρικάκια έξω από το σπίτι της προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Μεταξουργείο πέταξαν υποστηρικτές του φυλακισμένου τρομοκράτη της «17Ν» Δημήτρη Κουφοντίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ομάδα περίπου 50 ατόμων έφτασε έξω από το σπίτι της κ. Σακελλαροπούλου, πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα και στη συνέχει αποχώρησαν από το σημείο.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας κάνοντας απεργία πείνας και δίψας, ζητώντας τη μεταγωγή του από τις φυλακές Δομοκού στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης αναφέρει: «Ο σημερινός στόχος των τραμπούκων, υποστηρικτών του καταδικασμένου για 11 δολοφονίες Δημήτρη Κουφοντίνα, ήταν το σπίτι της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου όπου πέταξαν τρικάκια και φώναξαν συνθήματα. Ας γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα, λειτουργεί το κράτος δικαίου. Αν νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες τρομοκρατούν κάποιον, κάνουν λάθος. Η Δημοκρατία, ούτε τρομοκρατείται, ούτε εκβιάζεται.»