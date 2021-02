Κοινωνία

Φοιτητική διαμαρτυρία στα Προπύλαια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάνουν οι φοιτητές στα Προπύλαια.

Διαμαρτυρία πραγματοποιούν φοιτητές μπροστά από τα Προπύλαια.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο χθες, Δευτέρα, αλλά και για τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για τα ΑΕΙ.

Οι φοιτητές είναι συγκεντρωμένοι στον αύλιο χώρο των Προπυλαίων και η κίνηση στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας πραγματοποιείται κανονικά.

Gallery