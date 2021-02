Τεχνολογία - Επιστήμη

Ανοσμία και αγευσία: η επίδραση του κορονοϊού στον εγκέφαλο (βίντεο)

Γιατροί και αρωματοποιοί συνεργάζονται με προσβεβλημένους από τον Covid-19, για να βρουν πως ο ιός “χτυπά” τον εγκέφαλο.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Η απώλεια της αίσθησης της όσφρησης και της γεύσης συνοδεύει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών που μολύνθηκαν από τον κορονοϊό.

Η ανοσμία και η αγευσία λόγω Covid-19 βρίσκεται στο μικροσκόπιο της επιστημονικής κοινότητας, με δυο νέες μελέτες να επιχειρούν να “ξεκλειδώσουν” τον μηχανισμό που προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό το δυσάρεστο αυτό σύμπτωμα, που σε κάποιους ασθενείς δεν υποχωρεί ακόμη και μήνες μετά την ανάρρωση τους.

Στο ερευνητικό κέντρο “Κλοντ Πομπιντού”, στη Νίκαια της Γαλλίας, νευροεπιστήμονες προσπαθούν με την βοήθεια αρωματοποιών, να βοηθήσουν πρώην ασθενείς με κορονοϊό.

Με μια παρόμοια μέθοδο που είχαν αναπτύξει για την διάγνωση του Αλτσχάιμερ, υποβάλλουν σε τεστ αρωμάτων τους εθελοντές, για να διαπιστώσουν πως αντιδρά ο εγκέφαλος τους και αν η απώλεια της όσφρησης και της γεύσης που προκαλεί ο κορονοϊός μπορούν να σχετίζονται και με προβλήματα μνήμης και εστίασης της προσοχής.

Όπως λέει μια εθελόντρια, που έχει αναρρώσει από τον κορονοϊό, «πολλές φορές λέω στον εαυτό μου, “σήμερα θα είναι η ημέρα που θα φάω κάτι και θα το αισθανθώ”. Όμως δεν μπορώ να γευτώ τίποτα, είναι απογοητευτικό. Είναι πολύ περίπλοκο, μπορεί να κρυολογήσεις και να χάσεις την αίσθηση της γεύσης λόγο της μπλοκαρισμένης όσφρησης. Όμως τώρα διαρκεί πάνω από τρεις μήνες”.

Στοιχεία καναδική έρευνας του Πανεπιστημίου του Κεμπέκ, αποτυπώνουν πως ασθενείς κορονοϊού ενδέχεται να μην ξεπεράσουν την ανοσμία και την αγευσία,. ακόμη και για πέντε μήνες μετά την ανάρρωση τους. Παγκοσμίως, για τους περισσότερους ασθενείς, τα επιστημονικά δεδομένα καταγράφουν πως τα συγκεκριμένα συμπτώματα υποχωρούν μετά από 4 με 6ξι εβδομάδες.