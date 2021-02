Αθλητικά

Κορονοϊός: πέθανε ο Γκρεζίνι

Θρήνος στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού για τον θάνατο του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ειδικότερα της μοτοσικλέτας θρηνεί την απώλεια του Ιταλού Φάουστο Γκρεζίνι, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 60 ετών, μετά από «μάχη» με την Covid-19.

Ο εκλιπών υπήρξε δις (1985 και 1987) παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 125cc, ενώ συνολικά στην καριέρα του κατέκτησε 21 νίκες. Όταν αποχώρησε από την ενεργό δράση, ίδρυσε (1997) την εταιρεία «Gresini Racing», που εξακολουθεί να υφίσταται και μάλιστα πέρυσι εντάχθηκε σε όλες τις κατηγορίες μοτοσικλετών. Ο Γκρεζίνι και η ομάδα του είχαν κατακτήσει τρία παγκόσμια πρωταθλήματα, χάρη στον Νταϊχίρο Κάτο (στα 500cc το 2001), τον Τόνι Ελίας (στο Moto2 το 2010) και τον Χόρχε Μαρτίν (στο Moto3 το 2018).

Κατά την διάρκεια της καριέρας του, ο Γκρεζίνι γνώρισε μεγάλη θλίψη, καθώς δύο από τους οδηγούς του σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια αγώνα. Ο λόγος για τον Κάτο, ο οποίος σκοτώθηκε το 2003 κατά την διάρκεια του ιαπωνικού Grand Prix, και τον Μάρκο Σιμοντσέλι, ο οποίος έχασε την ζωή του το 2011, κατά την διάρκεια του Grand Prix της Μαλαισίας.