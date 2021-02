Οικονομία

Τουρισμός: Οι “κινήσεις - ματ” για την επανεκκίνηση του

Το "τουριστικό επιχειρησιακό" πλάνο της κυβέρνησης και η "μάχη" του εσωτερικού τουρισμού.

Του Νίκου Ρογκάκου

Το υπουργείο Τουρισμού και η Κυβέρνηση εν συνόλω προσπαθεί με τρεις «κινήσεις-ματ» να βάλει μπρος τον τουρισμό πριν τελειώσει η άνοιξη ώστε η οικονομία να πάρει ανάσα και να μην οδηγηθεί η χώρα σε μεγαλύτερο αδιέξοδο.



Οι επισημάνσεις τόσο της Κομισιόν, όσο και του ΙΟΒΕ ή άλλων φορέων είναι νωπές που σημειώνουν ότι η μονοσήμαντη σχεδόν εξάρτηση της χώρας από τον τουριστικό κλάδο έχει φέρει σημαντική ζημιά στο συνολικό σώμα της οικονομίας αλλά και ότι μια γρήγορη ανάκαμψη συνδέεται με την επαναφορά μιας ροής εσόδων στον κλάδο.



Στο φόντο αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί με τους εμβολιασμούς αλλά και τα απαγορευτικά να φρενάρει στο εσωτερικό την πανδημία ώστε να «καθαρίσει» το έδαφος. Έτσι μείζον είναι για την κυβέρνηση να υλοποιηθεί ο στόχος για εμβολιασμούς το Μάρτη και τον Απρίλη. Όπως ανέφερε στο Bloomberg πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός ο στόχος τον επόμενο μήνα είναι να έχουν εμβολιαστεί 1,7 εκατομμύρια πολίτες. Παράλληλα με οριζόντια απαγορευτικά που ωστόσο δεν είναι και τα πλέον αποτελεσματικά όπως φαίνεται επιχειρεί να φρενάρει την διάδοση της νόσου. Ωστόσο, όπως αναφέρουν εμπειρογνώμονες, η κατάσταση στα ΜΜΕ ή οι συναναστροφές σε οικογενειακό περιβάλλον λειτουργούν ανασχετικά της προσπάθειας και ανεβάζουν το «δείκτη» δυσκολίας.



Σε «τουριστικό επιχειρησιακό» επίπεδο η κυβέρνηση ποντάρει σε δύο άλλους πυλώνες για τον τουρισμό. Ο ένας αφορά τις διμερείς συμφωνίες και ο άλλος το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Βέβαια και στα δυο υπάρχει αντίδραση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αλλά και μεγάλες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της DW «οι μονομερείς αυτές ενέργειες επιμέρους χωρών φαίνεται να παραβλέπουν την ΕΕ. Μπορεί να υπάρχει επί της αρχής συμφωνία για την ανάγκη ενός κοινού ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, τόσο σε γραπτή όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Ο έως τώρα προγραμματισμός όμως περιορίζει τη χρήση του για ιατρικούς σκοπούς.



Θα αφορά, για παράδειγμα, την περίπτωση που κάποιος πρέπει να κάνει τη δεύτερη δόση του εμβολίου σε άλλη χώρα. Ή όταν ο εμβολιασμένος απευθυνθεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε νοσοκομείο άλλης χώρας επειδή νιώθει παρενέργειες και πρέπει να πιστοποιήσει το εμβόλιο που έχει κάνει.»

Η "μάχη" του εσωτερικού τουρισμού

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη, πέμπτη στη σειρά, έρευνα της European Travel Commission (ETC) είναι ο τέταρτος προορισμός σε προτίμηση μεταξύ των ευρωπαίων με τους πρώτους τρείς να είναι όμως η Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία που είναι πολύ μεγάλες χώρες και ενσωματώνουν και τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα που δηλώνουν ότι θα ταξιδέψουν εντός της χώρας τους. Εκεί είναι και ένα κλειδί που καθορίζει πολιτικές. Δηλαδη το ότι πολλές χώρερς με υψηλό δείκτη εσωτερικού τουρισμού όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία όπως και πέρυσι θα θελήσουν να κρατήσουν τους «πελάτες» εντός των εσωτερικών αγορών κι έτσι θα καθορίσουν τις στάσεις τους για τα πιστοποιητικά εμβολιασμών κτλ.

Σύμφωνα με την έρευνα που περιλαμβάνει δεδομένα που συλλέχθηκαν τον Ιανουάριο του 2021, η αύξηση της διάθεσης των εμβολίων παραμένει κρίσιμο παράγοντας για την έναρξη των ταξιδιών εντός της Ευρώπης, ενώ οι ταξιδιώτες έχουν προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι μελλοντικοί τουρίστες δεν ενοχλούνται από τα μέτρα προστασίας καθώς η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (69%) δήλωσαν ότι θα αισθάνονται ασφαλέστεροι και πιο χαλαροί εάν οι προορισμοί έχουν αυστηρά πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας, ενώ μόνο το 21% των ερωτηθέντων ισχυρίζονται ότι τα πρωτόκολλα ενδέχεται σε κάποιο βαθμό να χαλάσουν την ταξιδιωτική εμπειρία.